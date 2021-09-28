Как выбрать венок на могилу

Когда уходит из жизни близкий, родной человек - это невосполнимая утрата для каждого. Для того, чтобы показать, что умерший не забыт, что его близкие скорбят и скучают по нему, на могилу возлагают венки. Придя на кладбище, вы увидите много живых и искусственных цветов рядом со свежими могилами. Венок из такого материала сохраняет презентабельный вид гораздо дольше живых цветов. Вы сможете выбрать и приобрести ритуальный венок на кладбище на сайте Элитфлор, ознакомившись с ассортиментом в каталоге в любое удобное для вас время. Здесь все удачно распределено в соответствующих категориях, что упростит вопрос поиска и выбора. По возникшим вопросам вы сможете созвониться и бесплатно получить консультацию. Специалисты компетентно ответят на ваши вопросы и помогут не ошибиться в выборе. Вы сможете заказать венок в Москве с оперативной и удобной доставкой. Здесь гарантируют высокий уровень обслуживания и отличный сервис.⠀

Ритуальные венки – неотъемлемый атрибут любых похорон. Они символизируют память и любовь, почтение к усопшим. Основа живых композиций – обычно хвойные ветки. Это может быть сосна или ель. Подобные ритуальные венки лучше заказывать за день или несколько часов до похорон, чтобы бутоны не завяли. Для того чтобы сохранить свежесть, стоит время от времени опрыскивать их водой или специальным раствором.

Что касается искусственных венков, то можно купить их заранее. При этом здесь важно качество материалов. Пластик или полимерные ткани не должны выгорать на солнце, подвергаться климатическим воздействиям.

В качестве декора стоит использовать крупные цветы – в отличие от мелких бутонов, они не потеряются на общем фоне. Традиционные – белые и красные, а также желтые розы или лилии, фиалки или гвоздики, а также хризантемы.

Выбирая конструкцию венка, важно учитывать, что корзины занимают достаточно много места. Для их установки нужны дополнительные опоры. Поэтому многие предпочитают стандартные композиции.

В отличие от живых растений, искусственный декор обходится более экономно и практично.

Траурные цветочные декорации символизируют скорбь и глубокое уважение к усопшему. Значима форма композиции, а также материал цветов и расцветка, подпись. Все должно быть оформлено в сдержанных тонах, без ярких кричащих деталей.

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