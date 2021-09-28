Эксперт-мониторинг событий с 29 октября по 5 ноября 2021 года от АНО "Минин-центр" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "Россия – цивилизация Севера"

Россия отмечает День народного единства. О России, глобальных вызовах, стоящих перед нею, о её будущем размышляет постоянный член Изборского клуба, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов.

Сегодня мы впервые провозглашаем концепцию России как особой северной цивилизации, сформированной специфическими климатическими, географическими и геополитическими условиями. Мы предлагаем в прямом смысле перевернуть глобус, сменить парадигму мышления и посмотреть на мир своими глазами, а не глазами европейских колонизаторов. Наш взгляд — это взгляд с полярной вершины Севера на всю обозримую ойкумену.

В большой политике многое определяет то, что принято называть господствующим дискурсом, углом зрения, оптикой геополитического взгляда. Некоторые проблемы в экономике просто не решаются, если смотреть на них сквозь призму неолиберального или марксистского догматизма. Точно так же в геополитике: порой нужно лишь сменить угол зрения, поменять привычную оптику восприятия — и некоторые проблемы покажутся крохотными, а на горизонте появятся целые континенты и неизведанные маршруты.

Кажется, широтной протяженностью, двуглавой геральдикой, направлениями освоения территорий и источников угроз нам предначертана жизнь и развитие по географической оси Восток-Запад. Вся история, горизонты геополитического мышления и возможные альтернативы будто бы лежат в этой плоскости, за пределами которой ничего нет: либо западная ценностная и стратегическая парадигма (ЕС, США, НАТО, евроатлантика, либерализм, права человека, рынок и т.д.), либо Восток (Китай, Турция, Иран, ШОС, Средняя Азия, Туран, ислам, диктатура, автаркия и т.д.). Такая парадигма существования вдоль горизонтальной оси координат — исторический тупик, навязанный нам извне. Это можно легко доказать.

На конкретном примере зашоренность нашей геополитической оптики лучше всего видно на примере Украины. Их политическая элита и подавляющее большинство населения мыслят только в категориях Запада и Востока. В зависимости от конъюнктуры главным и единственным другом объявляется либо коллективный Запад (США и ЕС), либо Восток (Россия и ее союзники). Для Украины это незыблемая часть политической мифологии — и все стратагемы движутся по этой оси Восток-Запад. Но если бы Украина действительно стремилась к независимости и процветанию, она бы просто сменила оптику на суверенную, отбросив вообще мышление в парадигме Запад-Восток.

Тут можно было бы посмеяться над нашими братьями, если бы в нашем случае мы не мыслили точно в такой же логике, только масштабировав ее до размеров континента. Наша ментальная карта зациклена на том же химерическом выборе между Востоком и Западом — в культуре, политике, вопросах экспорта-импорта, безопасности и геополитики. Хорошо уже, что за 30 лет мы хотя бы осознали себя особой цивилизацией: «Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России». Однако парадигма восприятия осталась той же.

Часть ли мы Европы и европейского христианства или наследники орды восточного византизма? Нужно ли нам строить государство по демократическому европейскому образцу или по типу восточных патерналистских деспотий? Ближе ли нам Китай или США? Этот проклятый и бестолковый спор ведется чуть ли не со времен Петра I.

Тем временем, Восток и Азия — изобретение средневековых европейцев, объективация врага, продолжение их колониальной ментальности, а мы будто бы продолжаем жить в заданной ими системе. Колонизаторы уходят — и оставляют после себя выдуманные границы: в Африке, на арабском востоке, между Пакистаном и Индией, Бангладеш и Мьянмой, а аборигены радостно друг друга убивают за господство над этой линией. Точно такие же линии оставили европейские колонизаторы у нас, только не на земле, а в головах. Вымышленное разделение на Запад и Восток понимали сами Европейцы. «Восток и запад не являются, однако, постоянными точками… Тогда как север и юг являются направлениями постоянными; и редко или даже никогда не случалось южному народу завоевать северный, а было как раз наоборот. Это следствие климата северных стран, который без помощи военного обучения всегда более укрепляет тела и горячит сердца», — писал прославленный британский ученый Френсис Бэкон. Британцы тогда по отношению к своим колониям выступали как народ северный.

Всё неевропейское, менее цивилизованное, с другими формами государственности и ценностей колонизаторы называли Востоком, «азиатчиной». Они же создали миф о "загадочной русской душе", в которой для нас самих нет ничего загадочного. Немецкая, арабская или английская душа для нас такая же загадочная и непонятная. Все уникальны и неповторимы по-своему.

Выход из этой дурной бесконечности — Север. Мы живем в собственной северной культурной матрице со своими ценностными ориентирами и предпочтениями. И разговаривать с цивилизационными оппонентами мы будем как Север — уверенно и хладнокровно.

Предшественники современных европейцев — древние греки и римляне, как и другие древние цивилизации — мыслили свое бытие по оси Север-Юг. Север — воинственные и аскетичные германские и славянские племена, сила духа и древняя прародина Гипербореи, где жили рожденные из крови титанов предки. Дальше на Юг — расслабленное бытие, гедонизм и примитивные формы жизни. Юг — Карфаген и Африка, Север — германцы и Гиперборея. Дихотомии Запад–Восток никто в мире не знал до XVIII века, пока западноевропейские просветители не "изобрели" Восточную Европу, наделяя ее свойствами отсталости и варварства в противоположность европейской просвещенности и цивилизованности.

Пора об этом забыть и просто не ввязываться в эти дискуссии. Мы — северная цивилизация, которая пустила суровый климат себе в душу. Китайцы живут вдоль границы с теплым морем, канадцы ютятся в основном вдоль границы с Америкой, и все без исключения стремятся к теплу и комфорту. Для нас же Север всегда был неким метафизическим принципом — родиной мужества, собранности и героизма. Если первые монахи в Египте бежали в пустыню, то наши основывали монастыри дальше на севере, на Соловках. Сюда шли советские геологоразведчики и покорители полярных льдов. Стремление к Полюсу — это принцип восхождения, на юг — разложения и декаданса. Мы сроднились с этим климатом и полюбили его, и никто другой здесь никогда жить не сможет. Только для русских Север может быть романтикой, для остальных, по Нансену, это "страна ледяного ужаса". "Генерал мороз" первым наказывал охотников захватить наши земли, а мы лишь искусно добивали выживших.

Низкое плодородие почв, сформированный столетиями подсечно-корневого земледелия тип характера, огромные заснеженные пространства и зимняя ночь создали особый культурно-исторический тип (по Данилевскому), северный.

Север — это синоним силы духа, мобилизации, собранности, аскетизма, труда и прикладного интеллекта. Север не прощает безделья и лености, отсюда известное в геополитике разделение на "богатый Север" и "бедный Юг". Ведь сам естественный отбор в северных широтах выталкивает в лидеры решительных, смелых и отважных. Другие здесь не оставляют потомства и не выживают.

Мы провозглашаем Россию северным субконтинентом, цивилизацией Полярной Звезды. Россия в системе геополитических координат — это и есть Север, а не Восток или не Запад. На Севере мы граничим только с Северным Полюсом, из этого выводил свои заключения о Хартленде Хэлфорд Маккиндер — крестный отец современной геополитики.

Север — это не просто наше прошлое. В прикладном смысле Север — это направление движения и взгляд в будущее. Уже сейчас британцы в учебниках географии обозначают Балканы и Сибирь как место вероятной эвакуации в случае климатических катаклизмов, поэтому и подрывают в этих регионах стабильность. Много лет идет невидима борьба за Арктику, где все арктические страны хотят застолбить здесь свое присутствие. Поэтому Россия наращивает и без того самый большой ледокольный флот, усиливает военную инфраструктуру, ведет геологоразведочные работы и юридические битвы за сохранение желанного для всех региона за собой. Для движения на Север понадобятся все новейшие технологии от плавучих нефтедобывающих платформ и атомоходов до современных систем связи и робототехники. На юге возможно спокойно жить подножным кормом, а Север нуждается постоянных в инновациях и науке.

Заявление Сергея Шойгу о создании городов в Сибири исходят из разведданных и логики перемещения центра внимания к северным регионам мира. Для нас создание таких городов будет прорывом по многим причинам. В них можно было бы направить всю пассионарную энергию нашего народа. Также в них мы могли бы переселить наших соотечественников, которые чувствуют себя порой некомфортно в Средней Азии, в Закавказье и на Украине. Север — это философия общего дела.

Если Новый шелковый путь — это мечта китайская, то Север — полноценная русская мечта. По Северному Ледовитому океану вдоль российских границ в будущем пройдут главные торговые маршруты, и наш атомный ледокольный флот готовится именно к этому. В этом году на вервях Шлиссельбурга заложен первый серийный северный танкер проекта 21130, способный перевозить грузы по северным морям. В будущем таких ледоколов и танкеров будет еще больше, и к ним добавится необходимая портовая инфраструктура Северного морского пути — русской альтернативы Шелковому пути.

Пока мы объясняем Западу и Востоку, что мы ни то, ни другое, нас используют и те, и другие. Мы сами попадаем сначала в риторический тупик, а затем — в геополитический. Ни Европе, ни Америке, ни Азии мы не должны ничего объяснять и оправдываться. Наша ориентация — Север, где замерзает вся грязь, разложение и упадок. Еще Константин Леонтьев просил, "подморозить хоть немного Россию", чтобы она не гнила, а Павел Флоренский говорил, что «мерзлотная бодрость дает силу справиться с разрушающими силами хаоса. Мерзлота — это эллинство … Это древне-эллинское понимание жизни, трагический оптимизм".

Евроатлантика — это геополитический и цивилизационный концепт, как и Евразия в западной геополитике. Север — такой же фундаментальный концепт, обозначающий уникальную цивилизацию. Такое самоопределение имеет принципиальное значение и задает нам программу развития как северного цивилизационного полюса.

Если в определении идентичности отталкиваться от Запада и Востока, то все наши культурные основания оказываются производными от восточных или западных: в религии, политике, культуре и ценностях. Концепция Севера снимает проблему такого выбора. Ведь если Россия — это северный Хартленд, то Запад, Восток и Юг — западнее, восточнее и южнее от нас, а мы сами — в центре.

Север — пространство русской свободы, романтики, великого порыва и устремления к сверхчеловеческим целям. Такими русских знают, боятся и любят во всем мире. Поэтому движение на Север — это возвращение к предначертанной судьбе, одновременно прорыв в будущее и возвращение к истокам. В конечном счете — это движение к самим себе.

Региональная тема – "Выборы в молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области".

В соответствии с распоряжением председателя Законодательного собрания Нижегородской области в настоящее время формируется седьмой состав Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. В этот созыв в состав парламента должны будут войти 52 члена, избранных на молодежных конференциях в муниципальных образованиях Нижегородской области, а также 26 членов – представителей молодежи, избранных по итогам конкурсного отбора (всего – 78 человек).

Эксперт "Минин-центра", кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин отмечает ряд важных моментов. Во-первых, в Нижегородской области молодежный парламентаризм как явление бурно развивается. Во-вторых, Молодежный парламент за время своего существования стал вполне успешной площадкой для формирования целого ряда инициатив, часть из которых получила свое воплощение в виде конкретных проектов или нормативно-правовых актов. В частности, учреждение Совета молодых ученых региона, о котором мы упоминали ранее, стало возможно именно благодаря активной деятельности молодых парламентариев. В актив молодежного парламента стоит занести разработку проектов региональных законов "О праздниках и памятных датах Нижегородской области", "О патриотическом воспитании граждан Нижегородской области" (принят в 2016 г.) и ряда других. В-третьих, Молодежный парламент сумел стать социальным лифтом, поскольку навыки, приобретенные в ходе работы в парламенте, дают подготовку, необходимую в сферах государственной и муниципальной службы, бизнесе и т.д. Подтверждением этого является и карьерный рост ряда молодых парламентариев, некоторые из которых стали депутатами областного Заксобрания и городской думы Нижнего Новгорода.

Муниципальная тема – "Благоустройство парков"

Территорию у Мещерского озера в Нижнем Новгороде приведут в порядок к следующем году.

По мнению эксперта "Минин-центра", кандидата биологических наук, доцента ННГУ им. Н. И. Лобачевского Владимира Воротникова, на примере благоустройства Мещерского парка можно отследить позитивные и негативные тенденции в паркостроительстве. Можно начать с провинциальной привычки игнорировать народные тропы. В очередной раз приходится призывать все-таки принять за основу практику использования людской логистики.

Теперь о самой главной проблеме парков и других городских рекреационных зон – составе и качестве древесного яруса. Огромные пуховыделяющие тополя, растущие в Мещерском парке, аллергенны и аварийноопасны. Но это далеко не единственные проблемы. Американское растение тополь бальзамический обладает быстрым ростом, но на этом его плюсы заканчиваются, поскольку эта порода абсолютно чужда флоры средней России. Тополь теоретически довольно активно поглощает углерод (на практике это не так, поскольку тополиная моль приводит к раннему отмиранию листвы), но на самом деле все исследователи называют других лидеров в плане carbon sequestration (изъятия углерода из атмосферы): это виды Querqus, каштан (конский каштан, прекрасно растущий у нас, в высшей степени декоративный). Именно быстрорастущий красный дуб (Quercus rubra) был бы идеален тут, сейчас он высаживается на наб. Федоровского и в ряде других мест. Представляется целесообразным заменять высокоаллергенный бальзамический тополь на красный дуб в сочетании с некоторым количеством лип, газоустойчивой и почвоулучшающей породы, а также кленов Друммонди. Администрации достаточно организовать уборку проблемных стволов, на их месте волонтеры и неравнодушные нижегородцы высадили бы декоративные деревья. Бальзамический тополь, по мнению московских специалистов, является наихудшим видом этого рода для целей озеленения городов. Ответственный чиновник департамента лесного хозяйства Горьковской области, принявший решение об интродукции бальзамических тополей, впоследствии признавал это ошибкой, как вспоминал его внук. К сожалению, вокруг Мещерского озера произрастает еще более проблемный вид, американский клен. Это растение является сильным аллергеном, образуя очень большое количество пыльцы (засоренность города им значительно выше). Кроме того, этот североамериканский инвазионный вид разрушает структуру лесных насаждений Нижнего и области. Дело в том, что американский клен образует огромное количество семян, это приводит к превращению парков в заросшие территории, которые невозможно очистить от мусора. Проблемой также является и характерная для него поросль от ствола. Научно доказано, что арборициды американского клена, выделяемые им в течение всей жизни, подавляют рост практически всех растений под его кроной и приводят к формированию депрессивных мертвопокровных моновидовых насаждений, а такие структуры, как известно, являются экологически неустойчивыми.

Если мы хотим, чтобы Мещерский парк был и притягательным, и интересным в экологическом аспекте местом, нужно начать то, что называется restoration ecology, формирование реконструированных древостоев, близких к естественным.