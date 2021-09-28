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Общество

Территорию у Мещерского озера в Нижнем Новгороде приведут в порядок к следующем году

28 октября 2021 13:14  [2] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию у Мещерского озера в Нижнем Новгороде приведут в порядок к следующем году. Об этом сообщили представители администрации Канавинского района на странице главы города Юрия Шалабаева в соцсети Instagram.

Речь идет о благоустроенных в 2018-2020 годах зонах.

"Зимой трактор при чистке снега снес деревянный настил - дыра до сих пор на месте. Искусственные камни в дырах", - рассказала нижегородка.

В администрации отметили, что за театром "Вера" АНО "Центр 800" в этом году проводит работы по благоустройству. В частности, там ведется строительство тротуаров.

"Кроме того, в этом году был частично выполнен ремонт малых архитектурных форм. В следующем году работы продолжатся. Сейчас заключается договор на ремонт МАФ и резинового покрытия", - говорится в ответе.

Напомним, на территории вокруг Мещерского озера, в сквере Прыгунова, сквере "Самбо", сквере по ул.Мончегорской, сквере на пл.Киселева, зоне отдыха на берегу Гребного канала, сквере им.1905 года в этом году были повреждены элементы детских площадок, резиновое покрытие, ограждение, скамейки, разрушены части террасной доски, покрытие дорожек, сломаны деревья и украдены цветы.

Также устранение повреждений вокруг Мещерского озера осуществлялось в 2020 году после предостережения прокуратуры.

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Теги:
Благоустройство Мещерское озеро
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