Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: vk.com/sputniklite

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что данная вакцина используется только для ревакцинации.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов сообщал о повышенном спросе на эту вакцину.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов не исключил пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.