Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2021 12:16  [31] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 ноября
08 ноября 2021 11:41  [94] Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе
08 ноября 2021 11:32  [90] Более 30 нижегородцев задержали за управление транспортом в нетрезвом виде в выходные
08 ноября 2021 11:30  [86] Нижегородская команда технопарка "Кванториум" стала лучшей на фестивале виртуальной реальности
08 ноября 2021 11:11  [203] Введение "парных уроков" рассматривается в нижегородских школах
08 ноября 2021 10:31  [104] Нижегородские кадеты приняли участие в традиционном параде памяти в онлайн-формате
08 ноября 2021 10:25  [123] Более 100 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 10:05  [239] Администрация Нижнего Новгорода оштрафована за нарушение экотребований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов
08 ноября 2021 09:32  [276] Новые сертификаты о вакцинации вводятся в России
08 ноября 2021 08:56  [300] Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области к середине недели
Общество

Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе

08 ноября 2021 11:41  [94] Общество

Фото: vk.com/sputniklite

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что данная вакцина используется только для ревакцинации.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов сообщал о повышенном спросе на эту вакцину.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов не исключил пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph