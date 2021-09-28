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Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Отметим, что данная вакцина используется только для ревакцинации.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов сообщал о повышенном спросе на эту вакцину.
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов не исключил пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.
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