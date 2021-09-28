Новая поставка вакцины "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается через две недели Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая поставка вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что в регионе наблюдается повышенный спрос на эту вакцину.

При этом Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что "Спутник Лайт" используется только для ревакцинации.

Ранее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин заявил, что заболеть после прививки можно, но болезнь обычно протекает легко. Это связано с тем, что организм уже имеет иммунный ответ.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов не исключил пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.