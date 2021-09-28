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Общество

Нижегородская команда технопарка "Кванториум" стала лучшей на фестивале виртуальной реальности

08 ноября 2021 11:30  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская команда технопарка "Кванториум" стала лучшей на фестивале виртуальной реальности. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, наставниками команды выступили Александр Щелоков и Дмитрий Евдокимов.

К победе кванторианцы Арсений Бейлин, Егор Фролов, Степан Приписнов, Никита Березин, Константин Федько, Степан Муравьев и Иван Петухов шли восемь месяцев. Они преодолели пять отборочных этапов. На протяжении всего фестиваля ребята были абсолютными лидерами, выполняя задания на высоком уровне и вкладывая максимальные силы в свои разработки. Панорамная съемка, пайплайн моделирования, визуальное программирование, визуальные эффекты, игровые механики - вот те направления, в которых кванторианцы показывали свое мастерство на отборочных этапах.

В итоге они получили 254 балла и возможность показать себя наравне с 35 командами со всей России в финальном этапе. Финал фестиваля прошел в рамках закрытия профильного интенсива DIGITALСМЕНА во всероссийском детском центре "Смена" с 23 октября по 5 ноября 2021 года. Нижегородцы разработали и презентовали проект Fixit.

По словам ведущего разработчика FullStack Степана Приписнова, в рамках своего проекта участники команды предложили оригинальный способ заинтересовать детей инженерно-техническим творчеством.

"Сегодня дети мало времени уделяют изучению техники, предпочитая ей развлекательный контент. Чтобы ребятам стало интересно, мы создали игру, в которой игрок становится Фиксиком. По сюжету паучок в игре ломает технику, а мы должны поймать его и починить сломанный прибор. Мы уже протестировали наш проект на детях, им очень понравилось. Но чтобы реализовать его, необходим начальный капитал, поэтому будем искать спонсора", - сказал Степан Приписнов.

Напомним, с 2021 года мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" трансформировались и перешли в федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование". "Кванториум" – это новый формат дополнительного образования, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. С 2021 года детские технопарки "Кванториум" создаются на базе общеобразовательных организаций.

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Теги:
Дети Наука
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