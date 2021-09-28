Выпавшая из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде девочка находится в реанимации Общество

Выпавшая из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде 5-летняя девочка находится в реанимации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородской областной детской клинической больницы.

"Пострадавшая получила травмы, характерные для падения с высоты. Пациентка получает все необходимое лечение", - рассказали в больнице.

Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября в 17-этажном доме на ул. Богдановича. Ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже. Как установили следователи, ребенок забрался на подоконник с дивана, который стоит около окна. По предварительным данным, в момент падения девочка находилась в комнате одна. Бабушка с сестрой девочки были в ванной комнате.