Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
08 ноября 2021 11:56  [89] Следователи проводят проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 11:00  [119] Два человека погибли под колесами Skoda в Приокском районе
07 ноября 2021 13:48  [361] Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района 7 ноября
07 ноября 2021 11:43  [4443] Малолетний ребёнок упал из окна в Нижнем Новгороде
05 ноября 2021 16:38  [1153] Безработного нижегородца заподозрили в краже сумки попавшей под поезд женщины
05 ноября 2021 12:29  [5920] Движение на 525 км трассы М-7 в Нижегородской области восстановили после ДТП
05 ноября 2021 09:53  [804] Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Нижегородской области
05 ноября 2021 08:51  [717] Реверсивный режим движения ввели на федеральной дороге М-7 в Лысковском районе
05 ноября 2021 08:27  [2087] Движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей
04 ноября 2021 17:34  [3373] Семь человек госпитализированы после ДТП в Городецком районе
Происшествия

Следователи проводят проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

08 ноября 2021 11:56  [89] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 6 ноября в 17-этажном доме на ул. Богдановича. Ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже

По предварительным данным, в момент падения девочка находилась в комнате одна. Бабушка с сестрой девочки была в ванной комнате.

Как установили следователи, ребенок взобрался на подоконник по дивану, который располагается около окна.

Сейчас девочка госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Падение с высоты Следственное управление
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph