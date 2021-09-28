Следователи проводят проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вечером 6 ноября в 17-этажном доме на ул. Богдановича. Ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже
По предварительным данным, в момент падения девочка находилась в комнате одна. Бабушка с сестрой девочки была в ванной комнате.
Как установили следователи, ребенок взобрался на подоконник по дивану, который располагается около окна.
Сейчас девочка госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
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