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Общество

Неизвестные разрисовали танк Т-34 на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде

08 ноября 2021 15:10  [59] Общество

Фото: с сайта google.maps

Неизвестные разрисовали танк Т-34 на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Депутат Государственной думы, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов прокомментировал данный инцидент. 

"Такие выходки нельзя оставлять без внимания. Это явно сделано детьми или подростками. Тех, кто оставил эти надписи, необходимо найти в первую очередь для того, чтобы объяснить им, что означает этот памятник, рассказать историю танка и дать понять, какой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне. Возможно, взрослые не смогли донести до ребят, что означают для нашей страны события 1941-1945 годов", - заявил он.

"Совсем недавно Нижний Новгород заслужено получил статус "Город трудовой доблести". И это в том числе благодаря тому, что сверстники вот этих самых ребят наравне со взрослыми трудились на заводах для общего дела – Великой Победы. Такие действия по отношению к памятнику считаю недопустимыми. Но и со взрослых не снимаю моральную ответственность", - добавил депутат.

Вадим Булавинов отметил быструю реакцию на произошедшее со стороны подрядчика, отвечающего за состояние объекта. Уже сегодня утром монумент был очищен от надписей.

Как сообщили в администрации Сормовского района, покраска танка будет произведена в рамках подготовки ко Дню Победы в следующем году.

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Теги:
Единая Россия История Памятники
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