Нижегородский паратриатлонист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Чемпионат мира по паратриатлону прошёл с 4 по 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Нижегородскую область представлял Александр Конышев, который впервые выступал на соревнованиях такого уровня.

Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, в состязаниях участвовало более 90 спортсменов из 27 стран мира.

Александр Конышев в классе PTS5 сумел буквально вырвать серебряную медаль у бразильского спортсмена, который отстал всего на две секунды. Кроме того, ему удалось обогнать и двухкратного паралимпийского чемпиона - немца Мартина Шульца - и опередить его на 22 секунды.

В медальном зачете по паратриатлону российские спортсмены разделили 4-5 места с командой из Нидерландов.

Александр Конышев родом из Дивногорска Красноярского края. Он занимается в Центре спортивной подготовки Нижегородской области и активно готовится к Олимпийским играм-2024 в Париже. В октябре 2021 года он также занял второе место на Кубке мира по паратриатлону.

Напомним, министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил развитие паралимпийских видов спорта в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: 750 м - плавание, за которым следует 20 км велосипедной гонки и 5 км - бега.

Классификация в паратриатлоне PTS5 означает "лёгкие нарушения". Категория включает спортсменов с сопоставимым ограничением активности и нарушением, помимо прочего, дефицитом конечностей, гипертонией, атаксией и/или атетозом, нарушением мышечной силы и диапазона движений. И в велосипедном, и в беговом сегменте спортсмены с ампутированными конечностями могут использовать одобренные протезы или другие поддерживающие устройства.