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Общество

Площадку для выгула собак открыли на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

08 ноября 2021 17:36  [82] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Площадка для выгула и дрессировки собак общей площадью 450 кв.м появилась на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.

Как отметил глава администрации Московского района Владимир Кропотин, место для размещения было выбрано с учётом пожеланий жителей.

"Площадки для выгула собак должны находиться на расстоянии минимум 25 метров от жилых домов и 40 метров - от мест пребывания детей. Наша площадка удовлетворяет всем требованиям", - сказал глава районной администрации.

Территория ограничена двухметровым ограждением с двумя калитками, рядом установлены информационный стенд с правилами поведения на площадке и дог-диспенсер. В зоне выгула собак размещены тренажёры, качели, различные тренировочные установки.

Владимир Кропотин отметил, что такие развивающие комплексы очень востребованы. Здесь владельцы собак могут потренировать физическую форму питомцев и пообщаться с единомышленниками.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе в сентябре появились сразу три специализированные территории, где можно позаниматься и поиграть с питомцем. На площадках установлены барьеры, балансиры, трамплины для занятий, пакеты и урны для сбора мусора. При проектировании площадок подрядчик консультировался с кинологами.

Кроме того, новая современная площадка для выгула собак открылась в Советском районе. Она располагается по адресу: ул. Богородского, д. 7 корп.1.

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Теги:
Благоустройство Животные Московский район
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