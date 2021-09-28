Площадку для выгула собак открыли на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

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Площадка для выгула и дрессировки собак общей площадью 450 кв.м появилась на ул.Бурнаковской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.
Как отметил глава администрации Московского района Владимир Кропотин, место для размещения было выбрано с учётом пожеланий жителей.
"Площадки для выгула собак должны находиться на расстоянии минимум 25 метров от жилых домов и 40 метров - от мест пребывания детей. Наша площадка удовлетворяет всем требованиям", - сказал глава районной администрации.
Территория ограничена двухметровым ограждением с двумя калитками, рядом установлены информационный стенд с правилами поведения на площадке и дог-диспенсер. В зоне выгула собак размещены тренажёры, качели, различные тренировочные установки.
Владимир Кропотин отметил, что такие развивающие комплексы очень востребованы. Здесь владельцы собак могут потренировать физическую форму питомцев и пообщаться с единомышленниками.
Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе в сентябре появились сразу три специализированные территории, где можно позаниматься и поиграть с питомцем. На площадках установлены барьеры, балансиры, трамплины для занятий, пакеты и урны для сбора мусора. При проектировании площадок подрядчик консультировался с кинологами.
Кроме того, новая современная площадка для выгула собак открылась в Советском районе. Она располагается по адресу: ул. Богородского, д. 7 корп.1.
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