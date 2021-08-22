Три площадки для выгула собак построили на Автозаводе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода появились сразу три территории, где можно позаниматься и поиграть с питомцем. На площадках установлены барьеры, балансиры, трамплины для занятий, пакеты и урны для сбора мусора. Раньше на Автозаводе не было специальных площадок для выгула и дрессировки собак.

Отмечается, что при проектировании площадок подрядчик консультировался с кинологами.

На устройство площадок напротив дома № 7 по Южному бульвару и напротив дома № 55 по улице Космической из городского бюджета направлено более 1,5 млн рублей. Ещё одна площадка для выгула собак обустроена на территории вдоль озера по улице Пермякова в рамках благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", уточнили в районной администрации.

Хозяева собак довольны, что в районе появились огороженные территории для их питомцев, где те могут вдоволь набегаться.

В управлении благоустройства районной администрации отметили также, что площадки установлены по нормативам: в удалении от жилых домов на 40 м, и от детских учреждений – на 60 м. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода уже функционируют 12 муниципальных площадок для выгула и дрессировки собак. В этом году планируется открыть ещё 10 таких площадок.

Ранее сообщалось, что выгул животных запретили на Нижневолжской набережной, а также рекомендовали не приводить собак в парк "Швейцария".