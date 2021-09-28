Новая площадка для выгула собак появилась в Советском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новая современная площадка для выгула собак открылась в Советском районе. Она располагается по адресу: ул. Богородского, д. 7 корп.1.

Как уточнили в администрации Советского района, на территории новой площадки размещены разнообразные элементы для дрессировки питомцев: горка, взятие высоты, лабиринт, пеньковая дорожка, качалка, проходная труба.

Для хозяев собак установлены парковые скамьи.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов подчеркнул, что при оборудовании площадки подрядчик уделил большое внимание мерам по обеспечению безопасности животных и их владельцев: углы и торцы всех элементов отшлифованы и скруглены, все тренажёры имеют металлические основания, а опоры навеса выполнены из клеёного бруса.

Кроме того, по просьбам местных жителей на площадке установили дог-диспенсер с гигиеническими пакетами.

Ранее сообщалось, что оборудованные площадки для дрессировки и выгула собак появились на ул. Кащенко и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1 (от дома №186 по проспекту Гагарина до дома №5 по улице Ларина). А в Автозаводском районе Нижнего Новгорода появились сразу три территории, где можно позаниматься и поиграть с питомцем.

Напомним, что выгул животных запретили на Нижневолжской набережной, а также рекомендовали не приводить собак в парк "Швейцария".