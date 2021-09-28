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Общество

Юных нижегородцев пригласили к созданию новой серии мульпроекта "Пластилиновый Нижний"

09 ноября 2021 12:30  [75] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Съемки новой серии цикла мультфильмов "Пластилиновый Нижний" планируется провести с ноября этого года по январь 2022 года. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

В основу сценария мультфильма "Дятловы горы" лёг "Сказ о счастливой подкове" нижегородского писателя-сказочника Сергея Афоньшина. Эта история повествует о том, как новгородский кузнец Скоромысло Дятел вместе с семьёй переселился во владения суздальского князя Юрия Всеволодовича, как основал кузнечное поселение на диких горах на берегу Оки и Волги, ставшее впоследствии знаменитым русским городом Нижним Новгородом.

Участие в создании декораций смогут принять юные нижегородцы в возрасте от 6 до 12 лет вместе с родителями.

Проект реализуется творческим объединением "Восторг" при поддержке Фонда президентских грантов, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, ассоциации "Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов переводчиков".

По мнению авторов проекта, получение знаний в ходе игровых программ, в том числе при участии в съёмках мультфильма, является одним из самых эффективных воспитательных методов. А приобретённые в ходе проекта знания истории и культуры родного края будут способствовать повышению патриотизма и формированию культуры краеведения и любви к родному краю у подрастающего поколения.

Так, в ноябре состоится серия мастер-классов, где педагоги-мультипликаторы познакомят участников с историческим материалом и сценарием, затем совместно изготовят персонажей и декорации мультфильма. Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Заявки на участие в проекте можно оставлять по телефону +7(910)798-63-93.

Впоследствии мультфильм, как и остальные серии, будет размещён в свободном доступе на YouTube-канале творческого объединения "Восторг" для использования в просветительских целях.

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Теги:
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