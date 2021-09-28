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Экономика

Комитеты ЗС НО направили свои рекомендации к проекту областного бюджета на 2022 год

09 ноября 2021 15:56  [2] Экономика
здание ЗС НО

здание ЗС НО

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитеты Законодательного собрания Нижегородской области направили свои рекомендации к проекту областного бюджета на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского парламента.

Согласно информации, 9 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание 8 комитетов регионального парламента - комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма; по социальным вопросам; по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту; по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям; по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу; по транспорту и дорожному хозяйству; по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий и по экологии и природным ресурсам.

Депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) и проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в рамках подготовки его к принятию в I чтении. Предметом рассмотрения являются доходы и расходы областного бюджета, профицит или дефицит областного бюджета.

Всего доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме 219 млрд. 499 млн. рублей, что составляет 108,7% к первоначальному бюджету 2021 года. На 2023 год доходы составят 225 млрд. 377 млн. рублей, на 2024 год – 233 млрд. 734 млн. рублей.

Всего расходы областного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 223 млрд. 161 млн. рублей, что составляет 102,8% к первоначальному бюджету 2021 года, расходы на 2023 год – 224 млрд. 173 млн. рублей, на 2024 год – 227 млрд. 842 млн. рублей. Формирование расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области.

Областной бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 3 млрд. 371 млн. рублей (на сумму расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3 млрд. 371 млн. рублей), на 2023 и 2024 годы с профицитом 1,5 млрд. рублей и 6,2 млрд. рублей соответственно. Без учета расходов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 2022 году – дефицит 0 рублей.

"Как обычно, в Нижегородской области выдержана социальная направленность бюджета. Наибольший вес в 2022 году составляют расходы на реализацию государственных программ по развитию образования, социальной поддержке граждан, развитию здравоохранения. В два раза больше средств, по сравнению с этим годом, заложено на программу переселения граждан из аварийного жилья. Мы заложили больше средств на выплату пособий родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, и рост этой суммы связан, в том числе, с ростом количества получателей этих пособий. Предусмотрено выделение средств на капитальный ремонт Детской областной больницы, и в целом на программу капитального ремонта в медицинских учреждениях мы заложили больше средств, чем в этом году. Кроме того, в связи со 150-летием Нижегородского музыкального училища имени Балакирева в бюджете на следующий год заложены средства на ремонт учебного корпуса и общежития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты задавали вопросы и высказывали рекомендации правительству области. Так, поднимались темы демографии, реализации и финансирования национальных проектов в 2022 году, в частности, речь шла о нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в разрезе муниципалитетов, о реализации проектов инициативного бюджетирования, в частности, проекта "Дорога к дому", благоустройстве дворовых территорий, оборудовании контейнерных площадок, расселении аварийного жилищного фонда, комплексном развитии территорий.

Парламентарии задавали вопросы о компенсации выпадающих доходов муниципальных транспортных предприятий, возникающих от перевозки льготников в отдаленных и малочисленных населенных пунктах, о распределении субсидий из областного бюджета на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования.

Кроме того, депутаты рекомендовали при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность увеличения ассигнований из областного бюджета на софинансирование с федеральным бюджетом программных мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

"Сегодня состоялось обстоятельное и конструктивное обсуждение проекта областного бюджета. Рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу, общий объем доходов и расходов бюджета. Несмотря на проведение заседания в ВКС, был живой диалог, депутаты задавали много вопросов, вносили предложения, поднимались социально значимые темы. По итогам совместного заседания комитетов подготовлено заключение, в котором сформулированы конкретные рекомендации. Все вопросы, замечания и предложения по совершенствованию главного финансового документа региона будут направлены в комитет по бюджету и налогам для обобщения. Вместе с правительством области мы будем совершенствовать проект бюджета, чтобы в установленные законом сроки принять качественный закон, позволяющий решать все необходимые задачи и реализовывать намеченные планы", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

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Теги:
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