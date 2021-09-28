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Общество

Нижегородские аграрии собрали 400 тонн ягод и фруктов в 2021 году

09 ноября 2021 17:55  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по предварительным данным в текущем голду было собрано 400 тонн ягод и фруктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Он рассказал, что помимо традиционных яблоневых садов, в регионе распространяются новые культуры – жимолость, смородина, облепиха. Общая площадь плодово-ягодных угодий превышает 400 га.

В этом году было заложено 70 га новых садов. Так, 50 га чёрной смородины посажено в Краснобаковском районе, яблоневый сад площадью 10 га появился в Воротынском районе, а ещё на 10 га создан питомник под различные плодово-ягодные культуры в Ардатовском районе.

Министр напомнил, что в качестве поддержки нижегородским садоводам компенсируется часть затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Так, нижегородским аграриям предоставят на развитие садоводства 23,5 млн рублей субсидий в 2021 году.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин высоко оценил экспортный потенциал нижегородских аграриев. Так, на сегодняшний день в Нижегородской области реализуется девять экспортно-ориентированных инвестпроектов и заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности, которые будут способствовать увеличению поставок за рубеж.

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Теги:
апк Продовольствие Сельское хозяйство
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