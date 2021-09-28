Прогноз погоды в Нижнем Новгороде

В нашу современность люди не часто смотрят телевизор или же слушают радио, потому, информация о прогнозе погоды на ближайшее время может быть упущена. Да и это не очень удобно, сидеть у телевизора в ожидании рекламы, в которой будет показан прогноз на ближайшее время. В связи с этим, большое количество людей идут в интернет, где имеется большое количество специализированных сайтов на данную тематику.

Если интересует погода в Нижнем Новгороде, обратитесь на сайт «Meteo Trend», который предлагает точное предсказание по этому и другим городам в любое время. Плюсом сайта считается возможность просматривать прогноз в любое удобное время, по любым городам страны.

Особенности прогноза погоды

Нижний Новгород - один из крупных городов РФ, вследствие чего, считается административным центром одноименной области. Это самый большой город Приволжского федерального округа, который находится у слияния рек под названием Волга, Ока. Вторая река делит сей прекрасный населенный пункт на отдельные части. Первая располагается на Дятловых горах, называется верхней, а вторая называется нижней и находится в низменности слева от реки. Город ранее носил название Горький в честь Максима Горького. Такое название населенный пункт имел в 1932 – 1990 года.

Нижний Новгород - пятый по количеству населения городок в РФ. Данный показатель составляет 1259921 человек согласно переписи на 2013 год. Он, также, считается важным центром экономики, культуры, а, также, транспорта. От этого населенного пункта до столицы РФ всего 400 км. Имеется особый транспортный проезд между данными населенными пунктами, именуемый конурбация Москва — Нижний Новгород.

Населенный пункт считается одним из масштабных центров страны по строительству машин, самолетов, судов. Здесь активно развивается сфера информационных технологий. Интересным фактом является то, что в период 1959 – 1991 годах данный населенный пункт не пускал иностранцев, однако, сейчас это один из самых крупных центров по речному туризму в стране. Здесь часто проводятся международные выставки разнообразной направленности.

Именно поэтому, столь важным является своевременное знание погоды, что позволит правильно спланировать разные мероприятия. Посетите сайт «Meteo Trend», чтобы всегда быть в курсе актуальных изменений в погоде, ведь тут предоставлена информация о погоде с шагом в три часа. Своевременный мониторинг прогноза погоды позволит правильно спланировать свой день и не оказаться в неприятной погодной ситуации.

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