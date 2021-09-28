Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

"Напрямую фатальных осложнений как реакция на вакцину нет. Есть определенные симптомы, которые возникают после вакцинации - повышенная температура, признаки ОРВИ. Но они проходят очень быстро и не требуют лекарственной коррекции", - сказал он.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, в регионе прививку от коронавируса сделали уже 1 356 429 человек, в том числе 1 182 758 - получили оба компонента.

Напомним, что новые сертификаты о вакцинации введены в России с 8 ноября. При этом те сертификаты, которые были сформированы до внесения изменений, автоматически переоформятся на портале Госуслуг до 1 марта.