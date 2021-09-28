Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии Общество

Елена Овчинникова Фото: с сайта премии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский врач-онколог, заведующая дневного стационара для проведения химиотерапии Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Елена Овчинникова вошла в число финалистов конкурса на присуждение престижной премии им. академика А.И. Савицкого. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что премия им. Савицкого - это глубокое признание высокой социальной значимости объединенных усилий онкологической службы и общественных организаций в своевременном выявлении и лечении онкозаболеваний. Премия присуждается лучшим специалистам в области онкологии, медучреждениям, общественным организациям онкологического профиля. Победитель выбирается путем открытого народного голосования. Имена победителей будут объявлены 10 декабря 2021 года.

Главный врач НОКОД Сергей Гамаюнов уверен, что химиотерапия является одним из самых надёжных методов лечения онкозаболеваний, но этот метод требует от врача настоящего профессионализма.

"Специалист по лекарственной терапии должен обладать высоким уровнем научных знаний, которые постоянно меняются и пополняются, и быть при этом предельно внимательным к каждому пациенту. Елена Георгиевна именно такой специалист", - подчеркнул Сергей Гамаюнов.

Ознакомиться с номинантами премии и их достижениями, а также отдать свой голос можно на официальном сайте премии. Для голосования понадобится регистрация.

Напомним, эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога. Так, в прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей). Тем не менее, фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.