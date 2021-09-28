Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 17:50  [23] Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе
10 ноября 2021 17:43  [50] Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске
10 ноября 2021 17:35  [56] Банк "Открытие": всего 9% жителей Приволжья верят, что пандемия закончится в 2022 году
10 ноября 2021 17:26  [67] Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии
10 ноября 2021 17:24  [62] Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году
10 ноября 2021 17:00  [95] Концертную зону оборудуют на Моховых горах в городе Бор
10 ноября 2021 16:26  [118] Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано
10 ноября 2021 16:14  [105] Давид Мелик-Гусейнов: "Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях"
10 ноября 2021 16:10  [108] Около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году
10 ноября 2021 15:42  [361] Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области
Общество

Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии

10 ноября 2021 17:26  [67] Общество
Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Фото: с сайта премии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский врач-онколог, заведующая дневного стационара для проведения химиотерапии Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Елена Овчинникова вошла в число финалистов конкурса на присуждение престижной премии им. академика А.И. Савицкого. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что премия им. Савицкого - это глубокое признание высокой социальной значимости объединенных усилий онкологической службы и общественных организаций в своевременном выявлении и лечении онкозаболеваний. Премия присуждается лучшим специалистам в области онкологии, медучреждениям, общественным организациям онкологического профиля. Победитель выбирается путем открытого народного голосования. Имена победителей будут объявлены 10 декабря 2021 года.

Главный врач НОКОД Сергей Гамаюнов уверен, что химиотерапия является одним из самых надёжных методов лечения онкозаболеваний, но этот метод требует от врача настоящего профессионализма.

"Специалист по лекарственной терапии должен обладать высоким уровнем научных знаний, которые постоянно меняются и пополняются, и быть при этом предельно внимательным к каждому пациенту. Елена Георгиевна именно такой специалист", - подчеркнул Сергей Гамаюнов.

Ознакомиться с номинантами премии и их достижениями, а также отдать свой голос можно на официальном сайте премии. Для голосования понадобится регистрация.

Напомним, эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога. Так, в прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей). Тем не менее, фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Медицина и здоровье Онкодиспансер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph