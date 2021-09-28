Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 17:50  [33] Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе
10 ноября 2021 17:43  [55] Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске
10 ноября 2021 17:35  [59] Банк "Открытие": всего 9% жителей Приволжья верят, что пандемия закончится в 2022 году
10 ноября 2021 17:26  [69] Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии
10 ноября 2021 17:24  [65] Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году
10 ноября 2021 17:00  [97] Концертную зону оборудуют на Моховых горах в городе Бор
10 ноября 2021 16:26  [121] Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано
10 ноября 2021 16:14  [105] Давид Мелик-Гусейнов: "Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях"
10 ноября 2021 16:10  [109] Около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году
10 ноября 2021 15:42  [362] Койки для больных коронавирусом детей начали разворачивать в Нижегородской области
Общество

Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе

10 ноября 2021 17:50  [33] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Спортивную площадку на территории школы № 27 устанавливают в Сормовском районе в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!". Объект станет последним из девяти инициатив, запланированных к реализации в этом году. Об этом сообщили в районной администрации.

Первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев рассказал, что площадь будущей спортивной зоны составит 900 кв.м. Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре.

По программе в этом году также отремонтировано шесть участков дорог в частном секторе на улицах Академика Вавилова, Алебастровой, Ляпина и Мышъяковской, тротуар на улице Баррикад, а также заменено покрытие на спортивной площадке на улице Федосеенко.

В администрации Сормовского района также рассказали, что на следующий год в рамках проекта "Вам решать!" от жителей поступают заявки также на ремонт дорог в частном секторе - например, на улицах Перова, Комитетской, Унженской, Формовочной - и установку спортивных и детских площадок.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в городе в рамках программы "Вам решать!" реализуется 78 проектов. В частности, городе были отремонтированы 45 участков дорог.

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области, населённого пункта, граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. С 15 ноября по 15 декабря будет проходить голосование за проекты на сайте ВамРешать.рф.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph