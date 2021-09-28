Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Спортивную площадку на территории школы № 27 устанавливают в Сормовском районе в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!". Объект станет последним из девяти инициатив, запланированных к реализации в этом году. Об этом сообщили в районной администрации.

Первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев рассказал, что площадь будущей спортивной зоны составит 900 кв.м. Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре.

По программе в этом году также отремонтировано шесть участков дорог в частном секторе на улицах Академика Вавилова, Алебастровой, Ляпина и Мышъяковской, тротуар на улице Баррикад, а также заменено покрытие на спортивной площадке на улице Федосеенко.

В администрации Сормовского района также рассказали, что на следующий год в рамках проекта "Вам решать!" от жителей поступают заявки также на ремонт дорог в частном секторе - например, на улицах Перова, Комитетской, Унженской, Формовочной - и установку спортивных и детских площадок.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в городе в рамках программы "Вам решать!" реализуется 78 проектов. В частности, городе были отремонтированы 45 участков дорог.

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области, населённого пункта, граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. С 15 ноября по 15 декабря будет проходить голосование за проекты на сайте ВамРешать.рф.