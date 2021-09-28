Более чем в 30 раз увеличится выработка на одном из участков дзержинского предприятия благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба Минпрома Нижегородской области

Промежуточные итоги внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда" подведены на дзержинском предприятии "Фест логистик" в Нижегородской области. С рабочим визитом компанию посетил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

"Участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 20 предприятий Дзержинска. Это компании из различных отраслей – производители пластика, химических продуктов и продуктов питания. Компания, которую посетили сегодня, специализируется на производстве металлических стеллажей и другого складского оборудования. Здесь подвели итоги трех месяцев работы экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). По предварительным расчетам, благодаря внедрению производственной системы и обновлению некоторого оборудования выработка на эталонном участке производства увеличится более чем в 30 раз", - рассказал Максим Черкасов.

Министр также отметил, что инструменты нацпроекта "Производительность труда", помимо прочего, способствуют улучшению качества продукции и условий труда.

"Национальный проект не просто помогает предприятиям-участникам увеличивать объемы производства, его задача шире – изменить культуру труда, дать импульс для развития инициативы сотрудников и повысить ценность работы каждого человека. Что в конечном итоге приводит к улучшению качества и росту конкурентоспособности", - сказал Максим Черкасов.

По словам директора ГК "Фест Логистик" Максима Сергеева, предприятие обеспечивает продукцией заказчиков из разных регионов России и за рубежом, в частности, в странах СНГ.

"Мы постоянно увеличиваем объемы производства и, разумеется, хочется сделать это без лишних затрат - с помощью производственной системы. Работа специалистов по рационализации стоит очень дорого, но в рамках нацпроекта "Производительность труда" ее оплачивает государство. Это очень здорово", - сказал Максим Сергеев.

Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на IT-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 160.