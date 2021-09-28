Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
10 ноября 2021 18:13  [94] Более чем в 30 раз увеличится выработка на одном из участков дзержинского предприятия благодаря нацпроекту
10 ноября 2021 15:51  [124] Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн
10 ноября 2021 15:35  [119] Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП
10 ноября 2021 15:08  [120] ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей
10 ноября 2021 13:38  [6909] Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19
10 ноября 2021 13:15  [196] Нижегородский пищепром увеличил выпуск продуктов питания на 15%
10 ноября 2021 12:43  [141] Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
09 ноября 2021 14:24  [192] ВТБ снизил размер первого взноса для ипотеки на загородные дома до 10%
09 ноября 2021 14:15  [213] ПСБ нарастил прибыль более чем двукратно - до 38,7 млрд рублей
09 ноября 2021 13:33  [287] Управляемый вклад банка "Открытие" вошел в тройку самых доходных на рынке
Бизнес

Более чем в 30 раз увеличится выработка на одном из участков дзержинского предприятия благодаря нацпроекту

10 ноября 2021 18:13  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба Минпрома Нижегородской области

Промежуточные итоги внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда" подведены на дзержинском предприятии "Фест логистик" в Нижегородской области. С рабочим визитом компанию посетил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

"Участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 20 предприятий Дзержинска. Это компании из различных отраслей – производители пластика, химических продуктов и продуктов питания. Компания, которую посетили сегодня, специализируется на производстве металлических стеллажей и другого складского оборудования. Здесь подвели итоги трех месяцев работы экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). По предварительным расчетам, благодаря внедрению производственной системы и обновлению некоторого оборудования выработка на эталонном участке производства увеличится более чем в 30 раз", - рассказал Максим Черкасов.

Министр также отметил, что инструменты нацпроекта "Производительность труда", помимо прочего, способствуют улучшению качества продукции и условий труда.

"Национальный проект не просто помогает предприятиям-участникам увеличивать объемы производства, его задача шире – изменить культуру труда, дать импульс для развития инициативы сотрудников и повысить ценность работы каждого человека. Что в конечном итоге приводит к улучшению качества и росту конкурентоспособности", - сказал Максим Черкасов.

По словам директора ГК "Фест Логистик" Максима Сергеева, предприятие обеспечивает продукцией заказчиков из разных регионов России и за рубежом, в частности, в странах СНГ.

"Мы постоянно увеличиваем объемы производства и, разумеется, хочется сделать это без лишних затрат - с помощью производственной системы. Работа специалистов по рационализации стоит очень дорого, но в рамках нацпроекта "Производительность труда" ее оплачивает государство. Это очень здорово", - сказал Максим Сергеев.

Напомним, что подать заявку на участие в национальном проекте "Производительность труда" можно на IT-платформе производительность.рф, заполнив соответствующую форму. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре компетенций Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00.

По количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" Нижегородская область заняла первое место в стране. Так, по плану, к концу 2021 года участниками нацпроекта должны были стать 98 компаний, но уже сейчас таких компаний более 160.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производство Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph