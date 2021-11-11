Более 30 млн рублей выделено в качестве помощи нижегородцам, пострадавшим от хлопков бытового газа Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 млн рублей выделено в качестве помощи пострадавшим от хлопков бытового газа нижегородцам в 2020-2021 годах. Об этом сообщили в администрации города Нижнего Новгорода.

Согласно информации, почти 29 млн рублей (более 90% от общей суммы) направлены на помощь гражданам, проживавшим в доме №17 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе.

При этом около 27 млн рублей из этой суммы выделено на выплату денежных компенсаций за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей.

В мэрии заметили, что контраварийные мероприятия в доме 17 на улице Краснодонцев почти завершены, все жители пострадавшего подъезда имеют доступ в свои квартиры. По состоянию на 10 ноября из 90 квартир имущество вывезено полностью, из 18 квартир планируется вывоз по мере готовности жителей.

Также в администрации города сообщили, что администрация Автозаводского района уже заключила муниципальный контракт на аренду отапливаемого склада для временного хранения личного имущества жителей дома №17 по ул.Краснодонцев, на следующий год запланировано продление контракта на сумму более 3 млн рублей. В данный момент на складе хранятся вещи собственников 18 квартир, владельцы которых изъявили желание им воспользоваться.

Помимо этого, уже заключен муниципальный контракт полного цикла на проведение работ по проектированию и строительству многоквартирного жилого дома на ул. Героя Васильева, в который переедут жильцы пострадавшего дома по улице Краснодонцев. На эти цели направлено почти 400 млн рублей. Подрядчику предстоит спроектировать и построить 10-этажный дом общей площадью 6 564 кв.м. Завершить строительство планируется до 1 декабря 2023 года.

Еще 1 млн рублей выплачен в виде помощи жителям дома № 16 по улице Светлоярской в Сормовском районе. На выплаты денежных компенсаций за найм жилых помещений из этой суммы направлено 809 тысяч рублей. В данный момент в доме на улице Светлоярской проведены демонтажные работы третьего подъезда, планируются провести геодезические изыскания фундамента дома для дальнейшей разработки проекта восстановления правой части третьего подъезда. На помощь гражданам, проживающим на Мещерском бульваре 3, корп.1,2,3 и на улице Гайдара, 18, выделено почти 900 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что газовое оборудование проверили в 390 тысячах квартир нижегородцев. С начала года в связи с аварийной ситуацией и нарушением абонентами правил использования оборудования подача газа была приостановлена почти в 2,2 тысячах домовладений.