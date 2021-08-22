Дом №17 по ул. Краснодонцев
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Выбран подрядчик для строительства нового дома для жильцов пострадавшей от взрыва многоэтажки на ул. Краснодонцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Им стал ООО "Мостопроектстрой". Компания должна сделать проект и построить десятиэтажный дом на 104 квартиры по адресу ул. Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе.
Стоимость работ составит 370,99 млн рублей.
Согласно контракту, новый дом должен быть сдан до 1 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что для проектирования и строительства здания в областном бюджете предусмотрено 8,6 млн в этом году, 143,5 млн – в следующем и около 259 млн рублей - в 2023 году.
Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.
После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счет средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.
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