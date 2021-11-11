Полёты в Тюмень из Нижнего Новгорода стартуют с 15 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова с 15 ноября возобновит авиасообщение с Тюменью. Ранее прямые полёты в этот город выполнялись в 2018 году. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Авиаперелёты будет осуществлять компания Pegas Fly на воздушных судах Embraer 190. Рейсы планируется выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Вылет из Нижнего Новгорода - в 01:15, прибытие в аэропорт Рощино им. Д.И. Менделеева - в 5:25 по местному времени.

Из Тюмени рейс назначен на 6:25, прибытие в Стригино – в 6:35.

Напомним, нижегородский аэропорт имени Чкалова в ночь с 30 на 31 октября перешёл на зимнее расписание, которое будет действовать до 26 марта включительно.

Ранее сообщалось, что вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта, они выполняются дважды в неделю - по вторникам и субботам.