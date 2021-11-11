Вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, авиакомпания Pegas Fly приступила к выполнению прямых регулярных рейсов в столицу Республики Дагестан.

Полеты выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам.

Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 12:35, а прибытие в воздушную гавань Махачкалы - в 15:05 по местному времени. Обратный вылет в 16:05 по местному времени, прибытие в Нижний Новгород – в 18:40.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание. В этот период запланированы полеты по 32 направлениям, 19 из которых – по России.