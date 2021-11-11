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Вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта им. В.П. Чкалова.
Согласно информации, авиакомпания Pegas Fly приступила к выполнению прямых регулярных рейсов в столицу Республики Дагестан.
Полеты выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам.
Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 12:35, а прибытие в воздушную гавань Махачкалы - в 15:05 по местному времени. Обратный вылет в 16:05 по местному времени, прибытие в Нижний Новгород – в 18:40.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание. В этот период запланированы полеты по 32 направлениям, 19 из которых – по России.
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