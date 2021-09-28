Нижегородский аэропорт переходит на зимнее расписание Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский аэропорт имени Чкалова в ночь с 30 на 31 октября переходит на зимнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Оно будет действовать до 26 марта включительно.

Согласно информации, в этот период запланированы полеты по 32 направлениям, 19 из которых – по России, минуя Москву. Они запланированы 13 авиакомпаниями. Авиакомпания Nordwind совместно с Pegas Fly продолжит выполнение полетной программы в Калининград и Мурманск; авиакомпания "Азимут" сохранит в зимнем расписании рейсы в Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Пермь; авиакомпания Red Wings – в Екатеринбург; "ЮВТ АЭРО" - в Астрахань и Казань; "Сибирь" (S7 Airlines) - в Новосибирск; "ИрАэро" – в Новый Уренгой и Самару.

В зимнем расписании также появятся новые региональные направления - авиакомпания Nordwind с ноября начнет выполнять регулярные рейсы в Махачкалу, а совместно с Pegas Fly планирует запустить рейсы в Уфу, Пермь и Тюмень.

Зимой продолжится регулярная полетная программа на российские курорты и города юга России. В Сочи планируется выполнение до 5 рейсов в неделю двумя авиакомпаниями: Pegas Fly, Nordwind; авиакомпании "Азимут" и Pegas Fly запланировали рейсы в Минеральные Воды (до 4 раз в неделю) и Краснодар (до 5 раз в неделю).

В зимнем расписании нижегородского аэропорта полеты в Москву запланированы к выполнению пятью авиакомпаниями: "Аэрофлотом", "Сибирью" (S7 Airlines), "Уральскими авиалиниями", "Россией" и Nordwind – до 9 рейсов в день в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Авиакомпании "Россия" и Pegas Fly будут выполнять полеты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург до 4 раз в сутки.

Также из аэропорта согласованы рейсы по международным направлениям: Анталья, Баку, Дубай, Душанбе, Ереван, Куляб, Ош, Стамбул, Фергана, Худжанд, Хургада, Шарм-Эль-Шейх.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился на 26% с начала года.