Почти 150 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала 2021 года на дорогах Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 141 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения по пропаганде БДД ОГИБДД.

Согласно информации, 149 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, два ребёнка погибли на пешеходном переходе, находясь в это время в сопровождении взрослых.

Как подчеркнули в ГИБДД, 48 детей пострадали в результате собственной неосторожности. Так, 19 из них переходили проезжую часть в неустановленном месте, 12 - неожиданно вышли из-за стоящего транспортного средства.

Ещё пять ДТП были спровоцированы при пересечении детьми пешеходных переходов верхом на велосипедах. Четверо из общего количества пострадавших детей переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, двое - играли на проезжей части.

Также среди зафиксированных по вине несовершеннолетних ДТП был один факт управления мопедом лицом моложе 16 лет без прав. В данной аварии, напомним, погиб пешеход.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода обращается к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении всех правил дорожного движения, а в тёмное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.