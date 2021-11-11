Почти 150 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

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С начала 2021 года на дорогах Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 141 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения по пропаганде БДД ОГИБДД.
Согласно информации, 149 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Кроме того, два ребёнка погибли на пешеходном переходе, находясь в это время в сопровождении взрослых.
Как подчеркнули в ГИБДД, 48 детей пострадали в результате собственной неосторожности. Так, 19 из них переходили проезжую часть в неустановленном месте, 12 - неожиданно вышли из-за стоящего транспортного средства.
Ещё пять ДТП были спровоцированы при пересечении детьми пешеходных переходов верхом на велосипедах. Четверо из общего количества пострадавших детей переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, двое - играли на проезжей части.
Также среди зафиксированных по вине несовершеннолетних ДТП был один факт управления мопедом лицом моложе 16 лет без прав. В данной аварии, напомним, погиб пешеход.
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода обращается к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении всех правил дорожного движения, а в тёмное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.
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