Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов Общество

Дорожная ситуация по данным на 17:15

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов. Информация об этом размещена на портале Яндекс.

Согласно данным портала, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города.

В том числе движение затруднено на пр. Гагарина, ул. Родионова, ул. Ванеева, ул. Ларина, ул. Белинского, ул. Максима Горького, ул. Московское шоссе, ул. Самаркандской, ул. Коминтерна, ул. Кузбасской и других.

В городе произошло несколько ДТП.

Ранее сообщалось, что в течение недели в регионе ожидается морозная погода. Вчера и сегодня в Нижегородской области - метель и гололед.