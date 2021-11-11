Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2021 19:50  [251] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Чазова
12 ноября 2021 19:41  [134] Новую детскую поликлинику построят в Дзержинске к концу 2025 года
12 ноября 2021 19:07  [121] Парковку транспорта запретят на улице Зайцева в Нижнем Новгороде
12 ноября 2021 19:00  [113] Первое заседание рабочей группы по разработке мер социальной поддержки граждан при догазификации домовладений состоялось в ЗСНО
12 ноября 2021 18:42  [134] Нижегородская область вошла в топ-3 среди регионов по реализации "гаражной амнистии"
12 ноября 2021 18:38  [128] Ярмарка "Осенний дар" пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября
12 ноября 2021 18:24  [111] Борис Шахов: "Чтобы уберечь себя, необходимо прививаться от коронавируса"
12 ноября 2021 17:53  [207] Сильный мокрый снег прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы
12 ноября 2021 17:38  [178] Благоустроенная территория появилась вдоль озера на улице Пермякова в Автозаводском районе
12 ноября 2021 17:20  [150] Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов
Общество

Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов

12 ноября 2021 17:20  [150] Общество
Дорожная ситуация по данным на 17:15

Дорожная ситуация по данным на 17:15

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов. Информация об этом размещена на портале Яндекс.

Согласно данным портала, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города.

В том числе движение затруднено на пр. Гагарина, ул. Родионова, ул. Ванеева, ул. Ларина, ул. Белинского, ул. Максима Горького, ул. Московское шоссе, ул. Самаркандской, ул. Коминтерна, ул. Кузбасской и других.

В городе произошло несколько ДТП. 

Ранее сообщалось, что в течение недели в регионе ожидается морозная погода. Вчера и сегодня в Нижегородской области - метель и гололед.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph