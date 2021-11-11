Дорожная ситуация по данным на 17:15
Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 8 баллов. Информация об этом размещена на портале Яндекс.
Согласно данным портала, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города.
В том числе движение затруднено на пр. Гагарина, ул. Родионова, ул. Ванеева, ул. Ларина, ул. Белинского, ул. Максима Горького, ул. Московское шоссе, ул. Самаркандской, ул. Коминтерна, ул. Кузбасской и других.
В городе произошло несколько ДТП.
Ранее сообщалось, что в течение недели в регионе ожидается морозная погода. Вчера и сегодня в Нижегородской области - метель и гололед.
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