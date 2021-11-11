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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в состояние готовности перед прогнозируемым снегопадом

14 ноября 2021 19:10  [59] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в состояние готовности перед прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и ночью ожидается снегопад, поэтому в районах города заранее начали к нему готовиться. Дороги обрабатываются противогололедными материалами, часть тротуаров уже обработана. Постепенно увеличиваем долю реагентов и соли, тем самым уменьшая использование песко-соляной смеси. Противогололедный реагент нетоксичен, не образует опасных соединений, не увеличивает экологическую нагрузку на окружающую природную среду. В отличие от песка, весной реагент не создает пыльных бурь", – заявил он.

Ранее Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой помочь дорожным работникам.

"Сейчас очень многое зависит не только от дорожных предприятий, но и от нас самих. Давайте вместе справимся с этим первым вызовом зимы, для этого надо не ставить машины в неположенных местах, чтобы техника могла беспрепятственно сделать свою работу, и по возможности пользоваться общественным транспортом. Конечно, для автомобилистов важно еще своевременно позаботиться о смене летней резины на зимнюю", – сказал глава города.

Напомним, что нижегородцы могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС" (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246). Сотрудники диспетчерской службы обеспечивают прием и передачу информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов  города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что работы по очистке дорог от снега и наледи ведутся во всех районах Нижнего Новгорода 14 ноября.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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