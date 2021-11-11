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Общество

Нижегородцы могут следить за работой коммунальной техники в режиме онлайн

11 ноября 2021 15:59  [185] Общество

Фото: платформа "Лобачевский"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Юрий Шалабаев уточнил, что на онлайн-карте можно определить не только территорию, где на данный момент происходят дорожные работы, но и увидеть количество и вид работающей техники, а также её принадлежность к муниципальным предприятиям.

Напомним, 11 ноября на улицы Нижнего Новгорода в связи с непогодой вышли 75 комбинированных дорожных машин, которые обрабатывают проезжие части противогололёдными материалами, чтобы предотвратить вечерние пробки. Дорожные предприятия организовали круглосуточное дежурство сотрудников и техники. Так, на улицах Нижнего Новгорода уже более 600 дорожных рабочих вручную обрабатывают территории около остановок общественного транспорта, тротуары и лестницы.

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую будет вестись прием и передача информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Напомним, в ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредили, что 11 ноября местами по Нижнему Новгороду и в районах области ожидаются метель, гололед, местами порывы юго-западного ветра 13-18 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица с сохранением явлений в первую половину ночи 12 ноября.

Ранее сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.

Напомним также, что в Нижегородском районе уборкой и содержанием дорог будет заниматься созданное для этого МБУ "Центр", а МП "Ремонт и эксплуатация дорог" будет отвечать за уборку Советского района.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги ЖКХ
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