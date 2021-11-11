Работы по очистке дорог от снега и наледи ведутся во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по очистке дорог от снега и наледи ведутся во всех районах Нижнего Новгорода 14 ноября. Об этом сообщили в администрации районов.

Так, в Нижегородском районе на дорогах работает 26 единиц специализированной техники и 60 рабочих.

Работа ведется и на общественных пространствах: в Большом и Малом скверах на площади Минина, Александровском саду, сквере Максима Горького, сквере Звездинском, на Нижне-Волжской набережной и улице Большой Покровской. По данным администрации, там задействованы 60 человек, два КДН, два фронтальных погрузчика, шесть тракторов, два райдера и мотощетка. На Верхне-Волжской набережной несколько самосвалов вывозят снег и убирают мусор.

Кроме того, ДК Нижегородского района сегодня чистит и посыпает пешеходные дорожки и тротуары песко-соляной смесью (задействовано более 10 тракторов и около 130 дворников).

Дорожники Советского района также обрабатывают дороги противогололедными материалами, чистят тротуары, остановочные площадки, территории скверов и подходы к подземным пешеходным переходам на площади Лядова и у Дворца спорта. За минувшие сутки для обработки территории района было использовано 10 тонн песко-соляной смеси, 26 тонн реагента и 33 тонны соли.

"Сегодня к уборке улиц Невзоровых, Белинского, Ванеева, Ижорская, Ивлиева, Кулибина, Надежды Сусловой и Маршала Рокоссовского привлечено 38 дорожных рабочих и 16 единиц специализированной техники. Снег выпал в небольшом количестве, но мы уже готовимся к изменению погодной ситуации", – сказал глава Советского района Сергей Колотов.

В Приокском районе обрабатываются все проходные пути, в том числе лестницы и тротуары.

"Из-за перехода температуры из плюса в минус на асфальтовом покрытии образуется наледь, из-за чего пешеходам может быть некомфортно. С самого утра бригады подрядных организаций просыпают пути пескосоляной смесью", – сообщил глава района Михаил Шатилов.

На территории Приокского района работает 33 единицы техники (11 КДМ, 10 МТЗ, 4 погрузчика, 2 самосвала, 6 газелей) и 33 дорожных рабочих. На придомовых территориях задействованы бригады районной домоуправляющей компании.

В уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействовано 114 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники. Коммунальщики откачивают воду, очищают и обрабатывают прибордюрные полосы, тротуары, остановки и лестничные спуски.

"Дежурство людей и техники проходит в круглосуточном режиме. Ориентируемся на прогнозы синоптиков и фактическую обстановку на улицах. В случае понижения температуры, выпадения большого количества осадков техника в первую очередь отправляется на очистку и обработку мостов, путепроводов и дорог категории А и Б", – подчеркнули в администрации Канавинского района.

Также в администрации сообщили, что сегодня по плану уборка проходит на улице Совнаркомовской, Бетанкура, Мануфактурной, на бульваре Мира, улице Сергея Акимова, Мещерском бульваре, улице Карла Маркса, Мурашкинской, Самаркандской, Комсомольском шоссе, площади Революции, улице Чкалова, Октябрьской Революции, Долгополова, Литвинова, Июльских дней, в поселке Березовском, микрорайоне Сортировочном. Откачка талых вод будет производиться на улице Ухтомского, улице Советской, улице Подворной и в микрорайоне Гордеевском.

На улично-дорожной сети Сормовского района работают 19 единиц техники и 30 дорожных рабочих.

Исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев поручил подрядчикам больше внимания уделять частному сектору, поскольку в Сормове достаточно обширная зона индивидуальной застройки со своей дорожной сетью. Кроме того, особое внимание уделяется зонам у остановок общественного транспорта и светофоров.

Также Алексей Рыболовлев попросил управляющие компании в постоянном режиме следить за состоянием скатных кровель.

"Их у нас 361, и 66 из них находятся в зоне интенсивного пешеходного движения", - сказал он.

К уборке улично-дорожной сети Ленинского района привлечены 39 дорожных рабочих и 25 единицы спецтехники, среди которых восемь КДМ, пять тракторов, четыре ковровых погрузчика и другие виды техники.

По словам главы администрации Александра Кулагина, за минувшие сутки дорожники обработали песко-соляной смесью тротуары и пешеходные дорожки на улицах Таганская, Героя Чугунова, Архитектурная, Заречном бульваре и других. Очистка дорог от снега проводилась на улицах Правды, Молодая Гвардия, Снежная, Заозерная, Алма-Атинская, Политоотдельская, Ижевская, Волочильная.

"В уборке придомовых территорий задействованы дворники и спецтехника управляющих организаций Ленинского района", – отметил Александр Кулагин.

В Московском районе сегодня откачивают воду на улицах Народная, Гастелло, Глинки, Березовская и на проспекте Героев.

"Мы постоянно следим за обстановкой на основных магистралях: Сормовское шоссе, Московское шоссе, проспект Героев, на улице Куйбышева и на дублере Сормовского шоссе", – сказал глава Московского района Владимир Кропотин.

По его словам, на территории района работают 11 комбинированных дорожных машин, три плужно-щеточных машины на базе МТЗ, а также одна насосная машина, которая продолжает устранять подтопления.

"Всего территорию обслуживают 19 спецмашин и почти 30 дорожных рабочих", – сообщил глава района.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу обрабатывать дороги противогололедными материалами заблаговременно, не дожидаясь снегопадов.