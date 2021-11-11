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Бизнес

Завод "Красное Сормово" начал строительство четвёртого судна серии RSD59 по заказу ГТЛК

15 ноября 2021 12:35  [108] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ПАО "Завод "Красное Сормово" начал строительство четвёртого судна серии сухогрузов проекта RSD59 из 11 теплоходов по заказу Государственной транспортной лизинговой компании. Это одна из самых масштабных серий гражданских судов, которые были построены на российских верфях за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор завода Михаил Першин рассказал, что во время коронавирусных ограничений предприятие продолжает работу в плановом режиме. В течение следующего полугодия планируется завершить все основные этапы строительства четвёртого судна серии: изготовление секций, сборку корпуса, установку оборудования, ходовые и швартовные испытания.

Секции судна будут изготавливаться на поточной линии и с использованием уникального комплекса роботизированной сварки, аналогов которого на других судостроительных предприятиях России нет. Это сократит сроки работы над каждой секцией до 6 дней, подчеркнули в пресс-службе завода.

Напомним, "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Всего сормовский завод построил уже 29 судов проекта RSD59, что является рекордом для российских предприятий. 11 августа 2021 года "Красное Сормово" передало ГТЛК судно "Альфа Аквилон", которое стало завершающим в серии сухогрузов проекта RSD59 для транспортной компании "Альфа".

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" участвует в программе повышения производительности труда, что позволило сократить сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев: это также рекордный показатель среди судостроительных предприятий страны.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение Судоходство
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