Более 120 единиц техники и 180 рабочих осуществляли уборку снега в Нижнем Новгороде минувшей ночью Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 120 единиц техники и 180 рабочих осуществляли уборку снега в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, днем того же дня на улицах города работали 203 единицы техники и 510 дорожных рабочих.

За минувшие сутки по городу было израсходовано 697 тонн песко-соляной смеси, 370 тонн противогололедных материалов, 248 тонн реагента. С нижегородских улиц за минувшие сутки вывезено более 76 кубометров снега и откачано более 250 кубометров воды.

Так, в Автозаводском районе техника чистила от снега и обрабатывала противогололедными материалами улицы Веденяпина, Ореховскую, Аркадия Гайдара, Афанасьева, Выборгскую, Южное шоссе и др. Уборка от снега и обработка от наледи идет на пешеходных тротуарах, остановочных павильонах на ул. Дьяконова, Старых производственников, Янки Купалы, Школьная, пр. Ленина, Октября, Кирова, Бусыгина и др. Сквер Славы, сквер Прыгунова и другие общественные пространства также приводят в порядок подрядные организации.

В ночную смену в Сормовском районе работало 12 единиц техники. Было израсходовано 230 тонн противогололедных материалов. Утром 15 ноября вышло на работу 19 единиц техники, которая продолжила обработку противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров.

В Канавинском районе выполнена очистка тротуаров и остановок общественного транспорта, прометание и обработка противогололедными материалами проезжих частей, мостов и путепроводов. Работы проводились на Мещере, Стрелке, в микрорайоне Ленгородок, на улице Гордеевской, площади Революции, улице Советской, в микрорайоне Сортировочном, на Московском шоссе, улице Чкалова, улице Октябрьской революции и других. Работы по очистке и обработке улично-дорожной сети продолжаются.

В ночь с 14 на 15 ноября в Ленинском районе осуществлялась работа по просыпке тротуаров на проспекте Ленина, бульваре Заречном и др. Обработка противогололедными материалами проводилась на улицах Космонавта Комарова, Мичурина, Таганская, Паскаля и др. Утром 15 ноября дорожные рабочие очищали подходы к пешеходным переходам и остановочные павильоны. Продолжается работа по очистке от снега и обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров и подходов к социально значимым объектам, в том числе подходов к образовательным и медицинским учреждениям. Управляющие компания очищают снег на придомовых территориях Ленинского района.

За прошедшие сутки в Нижегородском районе были обработаны основные магистральные улицы района, а также ул. Деловая, ул. Родионова с проездами к 102 школе, проезд к больнице им.Семашко, Агродом 7а, Березовый клин, ул. Верхне-Печерская, ул. Германа Лопатина, ул. Композитора Касьянова, ул. Усилова, ул. Фруктовая и др.

Ночью территорию Московского района обрабатывали 10 спецмашин. На обработку дорог было израсходовано 78 тонны песко-соляной смеси. В Советском районе работало 24 единицы техники, в Приокском – 9.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода были приведены в состояние готовности перед прогнозируемым снегопадом.

Напомним также, что нижегородцы могут следить за работой коммунальной техники в режиме онлайн.

При этом снежная погода с колебанием температуры сохранится в Нижнем Новгороде и по области в течение всей недели.