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Общество

Основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка

16 ноября 2021 13:28  [146] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 ноября.

Речь идет о дорогах категории "А" и "Б" (прим. большие дороги с высокой интенсивностью движения) в Нижегородском и Советском районах, а также дорогах категории "А" и основных дорогах категории "Б" в остальных районах города.

По словам Ковалева, пропорция использования противогололедных материалов существенно изменилась, поскольку применение песка не экологично. Для обработки дорог в этом году закуплено 20 тысяч тонн реагента и 70 тысяч тонн песко-соляной смеси. Для сравнения, в прошлом году было использовано 10 тысяч тонн реагента и 127 тысяч тонн песко-соляной смеси.

При этом Виталий Ковалев отметил, что песко-соляная смесь все же будет использоваться на спусках во всех районах города, если столбики термометров упадут значительно, для увеличения сцепных качеств проезжей части.

Глава департамента отметил, что увеличению использования реагента способствовала закупка в этом году 49 комбинированных дорожных машин. Для полного перехода на реагент, по его мнению, требуется не меньше 180 машин. 

Ранее сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. 

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени.

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Теги:
Городская дума Городское хозяйство Дороги
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