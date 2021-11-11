Сквер на улице Дьяконова благоустроят в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба мэрии

Сквер на улице Дьяконова благоустроят в 2022 году по нацпроекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который проверил качество новой детской площадки, установленной на ул. Дьяконова у домов №№ 24, 26, 28.

Согласно информации, площадка установлена по просьбе местных жителей, обратившихся на прямую линию губернатора Глеба Никитина, которая прошла 16 сентября.

"По поручению губернатора на улице Дьяконова установили новую детскую площадку, оборудованную специальным безопасным покрытием из резиновой крошки, с горкой, качелями, каруселью, песочницей, лавочками и урнами", - сказал Юрий Шалабаев, добавив, что на этой неделе заканчиваются работы по установке детских площадок на улице Политбойцов и проспекту Ильича.

Во время общения с жителями Юрий Шалабаев подчеркнул, что установка новой площадки стала началом благоустройства прилегающего сквера.

Как сообщалось ранее, в следующем году по нацпроекту в Автозаводском районе благоустроят четыре общественных пространства.

Кроме сквера на ул. Дьяконова, обновление коснётся территорий по ул. Веденяпина, Южному шоссе и скверу Ильича. В целом по городу в 2022 году благоустроят 30 общественных пространств.

Напомним, на прямую линию с губернатором Глебом Никитиным поступило свыше 6 100 сообщений. В прямом эфире глава региона ответил на более чем 80 вопросов.