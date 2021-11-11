Парковку автомобилей в ночное время запретят на улице Заломова в Нижнем Новгороде Общество

Схема транспортных ограничений на ул. Заломова Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском районе на улице Заломова с 9 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств в определённые дни. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать на обеих сторонах улицы Заломова по пятницам в ночное время - с 00:00 до 6:00.

В Дептрансе пояснили, что данные изменения вводятся для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что с 6 декабря еженедельно по вторникам с 9:00 до 17:00 будет запрещено парковаться по всей длине улицы Никиты Рыбакова, а также от дома №1 до дома №11А по проспекту Кораблестроителей.

Кроме того, в Московском районе с 8 декабря вводится ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на двух участках улицы Евгения Никонова также в ночное время.