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Общество

Парковку транспорта по ночам запретят на улице Евгения Никонова в Нижнем Новгороде

16 ноября 2021 18:31  [70] Общество
Схема транспортных ограничений на ул. Евгения Никонова

Схема транспортных ограничений на ул. Евгения Никонова

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Московском районе Нижнем Новгороде с 8 декабря вводится ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на двух участках улицы Евгения Никонова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения будут действовать по вторникам и пятницам с 00:00 до 7:00 на участках улицы Евгения Никонова от ул. Березовской до ул. Страж Революции с обеих сторон и от ул. 50-летия Победы до ул. Страж Революции справа по ходу движения транспорта. Кроме того, на противоположной стороне участка улицы от ул. 50-летия Победы до ул. Страж Революции вводится ограничение парковки грузовых автомобилей.

На указанных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в месте ограничения транспортные средства будут перемещаться на штрафстоянку.

Как пояснили в дептрансе, данные изменения в организации дорожного движения нужны для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта.

Напомним,  на улице Евгения Никонова с 19 ноября также начнёт действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств - на участке от дома №16 до дома №17 около школы–интерната №86. 

Ранее сообщалось, что с 6 декабря еженедельно по вторникам с 9:00 до 17:00 будет запрещено парковаться по всей длине улицы Никиты Рыбакова, а также от дома №1 до дома №11А по проспекту Кораблестроителей.

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Теги:
Городское хозяйство движение Парковка
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