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Общество

Парковку транспорта запретят на улице Никиты Рыбакова и на проспекте Кораблестроителей

15 ноября 2021 18:53  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на двух улицах. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно изменениям, которые вступят в силу с 6 декабря, еженедельно по вторникам с 9:00 до 17:00 будет запрещено парковаться по всей длине улицы Никиты Рыбакова, а также от дома №1 до дома №11А по проспекту Кораблестроителей.

Как пояснили в дептрансе, данные меры вводятся для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта.

На данных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в месте ограничения транспортные средства будут перемещаться на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе с 4 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Зайцева напротив домов 31 к.22, 30А, 31 к.1.

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Теги:
Городское хозяйство движение Парковка
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