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Общество

Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода

18 ноября 2021 12:59  [191] Общество
улица Правды

улица Правды

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде стартовала реализация первого проекта комплексного развития территорий. Проект решения о КРТ в Ленинском районе уже согласован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили в правительстве региона.

Никитин отметил, что благодаря программе изменится облик территории, которой долгое времени не уделялось серьёзного внимания, а также будут расселены аварийные дома.

В областном правительстве уточнили, что участок, где будет реализован проект, расположен в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева.

На этой территории будут расселены девять домов – преимущественно деревянных двухэтажных бараков, построенные в 1920-30-е годы. Пять из них ранее признаны аварийными. Напомним, для ускорения процедуры Нижегородская область получит субсидию Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ на расселение данных домов.

Компанию, которая займётся реализацией, будут определять в ходе конкурсного отбора, договор с подрядчиком планируется заключить на 10 лет. Конкурс по выбору организации для реализации проекта КРТ проведут уже в 2022 году.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в рамках проекта КРТ в Ленинском районе появятся современные жилые кварталы с утверждённой максимальной высотой домов. На первых этажах должны быть предусмотрены помещения под магазины, кафе, организации бытового обслуживания.

Кроме того, в решении о КТР прописано, что не менее 20% территории должно занимать озеленение.

Ранее сообщалось, что комплексное развитие территорий запланировано на 83 площадках Нижнего Новгорода - 24 в Нагорной части и 59 - в Заречной. Площадки для КРТ определялись с учётом ветхости, износа домов, а также рассматривалось соответствие объектов Правилам землепользования и застройки.

По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: проводится глубокий анализ по инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре территорий. При реализации КРТ возможно сохранение крепкого жилого фонда, на месте аварийных и ветхих домов предполагается развитие жилищного и социального строительства, благоустройство общественных пространств, создание инфраструктурных объектов, площадок.

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Теги:
Ветхий фонд КРТ Строительство
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