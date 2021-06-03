Комплексное развитие территорий запланировано на 83 площадках Нижнего Новгорода Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Комплексное развитие территорий запланировано на 83 площадках Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, закрепляющие новое понятие комплексного развития территорий (КРТ).

Постановлением правительства Нижегородской области от 13 июля 2021 года №601 (с изменениями от 19 июля 2021 года) утверждено положение о комплексном развитии территорий Нижегородской области, которое определяет порядок, принципы и подходы реализации КРТ на территории региона.

Данное положение регулирует реализацию четырёх видов КРТ на территории Нижегородской области:

- КРТ жилой застройки,

- КРТ нежилой застройки,

- КРТ незастроенной территории,

- КРТ по инициативе правообладателей.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области параллельно изучало практики по градостроительному развитию, а также формировало критерии, по которым объекты вовлекаются в КРТ. Кроме того, ведомство прорабатывало обращения от жителей города, проживающих в неблагоприятных условиях.

По итогам проведённого градостроительного анализа для реализации комплексного развития территорий рассматриваются около 83 площадок жилой застройки во всех районах города: 24 в Нагорной части и 59 - в Заречной.

В Минграде пояснили, что площадки для КРТ определялись с учётом ветхости, износа домов, а также рассматривалось соответствие объектов Правилам землепользования и застройки.

В качестве приоритетных пилотных площадок на 2021 год были предложены шесть площадок - по три в Нагорной и Заречной части. Сюда вошли большая территория в районе улицы Бекетова, две площадки в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие овраги, а также участки на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина и Энтузиастов и в районе улиц Менделеева и Правды.

На сегодняшний день по всем площадкам выполняются градостроительные проработки: проводится глубокий анализ по инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре территорий. При реализации КРТ возможно сохранение крепкого жилого фонда, на месте аварийных и ветхих домов предполагается развитие жилищного и социального строительства, благоустройство общественных пространств, создание инфраструктурных объектов, площадок.

Только по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов может приниматься решение о КРТ, подчеркнули в Минграде.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде. "Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований", - написал он ещё в феврале.