Фото:
Комплексное развитие территорий запланировано на 83 площадках Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, закрепляющие новое понятие комплексного развития территорий (КРТ).
Постановлением правительства Нижегородской области от 13 июля 2021 года №601 (с изменениями от 19 июля 2021 года) утверждено положение о комплексном развитии территорий Нижегородской области, которое определяет порядок, принципы и подходы реализации КРТ на территории региона.
Данное положение регулирует реализацию четырёх видов КРТ на территории Нижегородской области:
- КРТ жилой застройки,
- КРТ нежилой застройки,
- КРТ незастроенной территории,
- КРТ по инициативе правообладателей.
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области параллельно изучало практики по градостроительному развитию, а также формировало критерии, по которым объекты вовлекаются в КРТ. Кроме того, ведомство прорабатывало обращения от жителей города, проживающих в неблагоприятных условиях.
По итогам проведённого градостроительного анализа для реализации комплексного развития территорий рассматриваются около 83 площадок жилой застройки во всех районах города: 24 в Нагорной части и 59 - в Заречной.
В Минграде пояснили, что площадки для КРТ определялись с учётом ветхости, износа домов, а также рассматривалось соответствие объектов Правилам землепользования и застройки.
В качестве приоритетных пилотных площадок на 2021 год были предложены шесть площадок - по три в Нагорной и Заречной части. Сюда вошли большая территория в районе улицы Бекетова, две площадки в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие овраги, а также участки на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина и Энтузиастов и в районе улиц Менделеева и Правды.
На сегодняшний день по всем площадкам выполняются градостроительные проработки: проводится глубокий анализ по инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре территорий. При реализации КРТ возможно сохранение крепкого жилого фонда, на месте аварийных и ветхих домов предполагается развитие жилищного и социального строительства, благоустройство общественных пространств, создание инфраструктурных объектов, площадок.
Только по итогам градостроительного анализа территории и проведения общих собраний многоквартирных домов может приниматься решение о КРТ, подчеркнули в Минграде.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде. "Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований", - написал он ещё в феврале.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+