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Общество

Более 550 кубометров снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за минувшие сутки

18 ноября 2021 17:13  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На дорогах Нижнего Новгорода днём 17 ноября дежурили 282 единицы специализированной техники и 687 дорожных рабочих. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода было вывезено 559 кубометров снега, а также откачано 45,5 кубометров воды. Уборка снега на проезжих частях, придомовых территориях, общественных пространствах продолжается, добавили в дептрансе.

Кроме того, было израсходовано 385 тонн песко-соляной смеси, 88,5 тонн противогололедных материалов и 19,4 тонн реагентов.

В ночное время на дорогах работали 122 единицы специализированной техники и 183 дорожных рабочих.

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую будет вестись прием и передача информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Кроме того, по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в районные администрации:

- в Автозаводском районе: 293-35-13;

- в Канавинском районе: 246-16-37, 246-20-89;

- в Ленинском районе: 258-52-65, 258-07-50;

- в Московском районе: 270- 42- 20;

- в администрации Нижегородского района: 433-98-46; также работает круглосуточный телефон дежурного: 433-87-10;

- в Приокском районе: 465-51-87;

- в Советском районе: 417-26-11;

- в Сормовском районе: 222-03-17.

По уборке придомовых территорий следует обращаться в местные ДУКи и ТСЖ.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что основные дороги Нижнего Новгорода этой зимой будут обрабатывать противогололедными материалами без песка.

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