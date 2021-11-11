Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой городских дворов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глава города Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой городских дворов. Об этом мэр заявил по итогам проверки, которую провел совместно с прокурором города Нижнего Новгорода Игорем Мокичевым.

В ходе объезда глава города и прокурор проверили готовность дорожной техники к снегопадам, а также качество уборки улиц, дворов и общественных пространств.

Чиновники побывали на базе спецтехники МП "РЭД" в Советском районе. В этом году дорожное предприятие обеспечивает уборку пяти районов города, его автопарк пополнился почти 100 единицами новой техники. Руководитель предприятия Валерий Трофимов отметил, что обновлена база, набран новый персонал.

Юрий Шалабаев высказал пожелание, что рабочие и спецтехника продемонстрируют оперативность и качество работы в прогнозируемый синоптиками аномальный снегопад.

Далее участники объезда побывали в обновлённом сквере около Дворца спорта, оценили качество уборки от снега проезжей части проспекта Гагарина и придомовых территорий в этом районе.

"Рабочие должны уделять особое внимание таким сложным территориям, где ежедневно проходит большое количество людей, и оперативно посыпать противогололедными материалами тротуары и лестницы, чтобы люди не травмировались при образовании наледи", - дал поручение Юрий Шалабаев.

На территории по адресу: ул. Бекетова,48, которую благоустроили в прошлом году по программе ФКГС, глава города остался недоволен состоянием качеством уборки со стороны ДУК Советского района.



"Такие места пользуются большой популярностью у жителей, поэтому качеству их уборки надо уделять особое внимание. А здесь мы видим наледь на дорожках – пройти очень сложно. Я дал поручение ДУКу в срочном порядке привести территорию в порядок, чтобы люди могли здесь спокойно ходить и отдыхать", - заявил Юрий Шалабаев.

В целом, глава города остался удовлетворен качеством уборки основных дорог Нижнего Новгорода, а вот ДУКи показали себя не с лучшей стороны при обработке дворовых территорий противогололедными материалами. В связи с этим Юрий Шалабаев пообещал круглосуточно контролировать работу подрядчиков и ДУКов.

"Те организации, которые своевременно не выполнят работу по уборке, вывозу снега и по обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами, будут получать штрафы и взыскания. К сожалению, практика показывает эффективность такого метода мотивации", - добавил градоначальник.

Напомним, в связи с прогнозируемым аномальным снегопадом Юрий Шалабаев дал поручение довести до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств. Так, в уборке выходные планируется задействовать почти 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих.

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую будет вестись прием и передача информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.