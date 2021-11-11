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Общество

Художественная акция "Арт-окно" пройдёт на площадках аварийных домов-ОКН в Нижнем Новгороде

22 ноября 2021 18:30  [34] Общество
Дом-ОКН на ул. Горького

Дом-ОКН на ул. Горького

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в рамках программы "Том Сойер Феста" пройдёт художественная акция "Арт-окно", в которой примут участие известные уличные художники - Синий Карандаш, Алексей Старков, Иван Симонов, Николай Власов, Катя Козырева, Илья Маломашенко, Тимофей Маляров, Вязь Маркер и Ирина Rin. С инициативой провести эту акцию выступило Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области.

Художники будут работать с пустующими деревянными домами, обладающими историко-культурной ценностью, которые планируется законсервировать до реконструкции.

Напомним, ранее администрация Нижегородского района заявила о намерении ограничить доступ маргинальных элементов в расселённые дома, которые признаны объектами культурного наследия. Это поможет защитить строения от вандализма, разрушения и поджогов, что особенно актуально в холодный сезон.

Для проведения художественной акции выбрано 16 домов, которые находятся на улицах Грузинская, Славянская, Короленко, Горького, Сергиевская, Шевченко и Малая Ямская. Оконные и дверные проёмы в них будут закрыты фанерой, а художники создадут на ней арт-объекты.

Как отметили организаторы, акция соединит в себе градозащитные, художественные, исторические инициативы.

Кроме художников, в зимней художественной акции "Арт-окно" примут участие координаторы и волонтёры движения "Том Сойер Фест" из Нижегородской области и разных городов России.

Также организаторы приглашают волонтёров, которые готовы помочь со столярно-плотницкими работами. Стать участником акции можно, заполнив анкету по ссылке.

Во время проведения акции будут обеспечены и соблюдены все меры эпидемиологической предосторожности.

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Теги:
Градозащитники Объекты культурного наследия Фестиваль
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