Число зарядных станций для электромобилей в Нижнем Новгороде в этом году увеличится до 16 Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Число зарядных станций для электромобилей в Нижнем Новгороде в этом году увеличится до 16. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Три станции мощностью 22 и 50 кВт в настоящее время расположены на парковках в районе центрального входа в парк "Швейцария" (собственник - ПАО "Россети Центр и Приволжье"). Еще три - мощностью 50 кВт - в районе НПАП №2 на ул. Космической (собственник - АО "Ситроникс-НН").

Также по одной зарядной станции находится:

- в районе ТЦ "Жар-Птица" на пл. Советской (28,6 кВт, собственник - ООО "Портал-энерджи"),

-в аэропорту "Чкалов" (50 кВт, собственник - АО"Ситроникс-НН"),

-на Сормовском повороте (44 кВт, собственник - ООО "Нижегородец-Дельта"),

-рядом с отелем "Sheraton" на пл. Театральной (22 кВт, собственник - отель),

-на Речном вокзале (50 кВт, собственник - ПАО "Россети Центр и Приволжье"),

-рядом с фитнес-клубом "World Class Пушкинский" на ул. Тимирязева (22 кВт, собственник - Нижегородская фитнес группа),

- на ул. Культуры, 103 (28,6 кВт, собственник - ООО "Портал-энерджи"),

-рядом с гостиницей "Волна" на пр. Ленина (евророзетка 3,5 кВт, собственник - гостиница),

- в автоцентре "Аскат" на Южном бульваре (22 кВт, собственник - ООО "АСКАТ").

В департаменте добавили, что до конца 2021 года в Нижнем Новгороде планируется установка еще одной электрической зарядной станции по адресу Кожевенная, 2 (ресторан Red Wall). Посетители ресторана смогут заправляться там бесплатно.

Ранее сообщалось, что около ста нижегородцев ездят на электромобилях.

Напомним, что к концу 2024 года в городе планируется установить более 20 тысяч зарядных станций для электромобилей.