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Новая электрозаправка открылась в Нижнем Новгороде на Московском шоссе

12 октября 2021 17:16  [41]

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новая электрическая заправочная станция открылась в Нижнем Новгороде на Московском шоссе, 34 - около автоцентра "Нижегородец". Об этом рассказали в городской администрации.

Зарядная станция рассчитана на два автомобиля, каждый из которых получает до 22 кВт мощности. Скорость зарядки составляет от 40 минут до 6 часов – это зависит от параметров электромобиля и ёмкости батареи.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров рассказал, что в ближайшее время на территории дилерских центров планируется создать сеть из десяти электрозаправочных станций, которые будут установлены совместно с компанией TOUCH.

Эти зарядные станции управляются с помощью мобильного приложения: через него в том числе можно забронировать время, а после окончания зарядки плата спишется с прикреплённой карты.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что технологии развиваются очень быстро, растёт запрос на экологичные виды транспорта, в том числе общественный электротранспорт.

"Несколько лет назад мы могли по пальцам пересчитать электромобили в городе. Сейчас их уже около 100. Чем больше будет электромобилей, тем лучше будет экология и чище воздух", - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года в городе планируется установить более 20 тысяч зарядных станций для электромобилей.

Напомним, АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав Государственной корпорации "Ростех") подготовил пилотный проект по установке и запуску публичных электрозарядных станций для существующего электротранспорта региона.

Напомним, что в Нижегородской области прорабатывается комплекс мер, стимулирующих развитие спроса на электромобили. В частности, налог на электромобили был снижен вдвое.

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Теги:
Автомобили Транспорт Электроэнергия
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