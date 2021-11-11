Нижегородский театр "Вера" отметил тридцатилетие Культура и отдых

Вера Горшкова на фоне театра Вера Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский "Детский театр "Вера", созданный заслуженным работником культуры России Верой Горшковой из любительской театральной студии, отмечает юбилей - 30 лет со дня основания. С праздником коллектив театра от лица главы города Юрия Шалабаева поздравил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

"Театр "Вера" неразрывно связан с судьбой Нижнего Новгорода, и сегодня невозможно представить нашу жизнь и все театральное пространство без него. Работу, которую проделал коллектив театра и его руководители, сложно оценить. Она колоссальна. Дети, которые приходили сюда маленькими, сейчас уже приводят на спектакли своих детей. Театр "Вера" стал домом для многих жителей нашего города и маленьких, и взрослых. Руководители и все актеры, которые дают жизнь этому великолепному театру, достойны восхищения и аплодисментов", - отметил Леонид Стрельцов.

По словам художественного руководителя "Детского театр "Вера" Веры Горшковой, 30 лет – серьезный возраст для театра, а его артисты – "богом поцелованные" люди. "По-моему, это самое ответственное и самое важное дело на земле – театр для детей. Ведь театр меняет человека, воздействует на разум, меняет его впечатления. А тем более, если мы говорим о мальчишках и девчонках, которые к нам приходят, у нас есть зрители и трехлетнего возраста, когда только формируется их первоначальное сознание. Они, может быть, еще плохо говорят, но могут смотреть, видеть, слышать и слушать", - рассказала художественный руководитель театра.

На торжественном вечере, посвященном дню рождения театра юбилейными медалями "В честь 800-летия Нижнего Новгорода" были награждены заслуженный артист России Владимир Ганин, режиссер-постановщик Ирина Лаптиева и заведующая труппой, актриса Наталья Петенева. Благодарностью главы Нижнего Новгорода отметили заместителя директора Веру Горшкову и главного бухгалтера Наталью Шалаеву.

СПРАВКА:

Детский театр "Вера" вырос из любительской театральной студии, созданной Верой Горшковой в 1976 году. Решением Исполкома Нижегородского городского Совета народных депутатов № 999 от 9 декабря 1991 года театр получил профессиональный статус. Художественный руководитель театра – Заслуженный работник культуры России Вера Александровна Горшкова.

В 1993 году театр "Вера" получил здание бывшего Дома торжеств на Мещерском бульваре, которое было перестроено под театр. 1 июня 2013 года здание было закрыто на реконструкцию, после которой открылось только спустя пять лет - 1 июня 2018 года.

С 1995 по настоящее время театр осуществляет совместные проекты с театром "Studio-Bühne Essen" из Эссена (Германия) и фестиваль театров городов-побратимов "Контакт". А с 2018 года театр совместно с Советом отцов Нижнего Новгорода проводит фестиваль любительских семейных театров.