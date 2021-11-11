Деятельность нижегородского кафе "Happy Burger" приостановлена за отказ от вакцинации сотрудников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Деятельность нижегородского кафе "Happy Burger" приостановлена за отказ от вакцинации сотрудников. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, Московский райсуд принял решение приостановить деятельность кафе (ул.Чаадаева, д.4, пом.7) на 40 суток.

Основанием для приостановления послужили выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в кафе не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, нет дезинфицирующих средств, у сотрудников отсутствует санитарная одежда, ведутся ремонтные работы во время обслуживания посетителей. Кроме того, отсутствуют сведения о проведении вакцинации сотрудников кафе против коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что шашлычную закрыли в Нижнем Новгороде за нарушение санитарных требований.