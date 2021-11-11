Монтаж новогодних елей и иллюминации стартует в парках Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 25 ноября на всех парковых территориях МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" по поручению главы города Юрия Шалабаева начнётся монтаж новогодних елей, иллюминации и светодиодных украшений. Об этом сообщили в дирекции.

Согласно информации, первая искусственная ель высотой 7 метров будет установлена в парке "Дубки". Затем главный праздничный атрибут также высотой 7 метров установят в парке "Светлоярский".

В детском парке им.Я.М. Свердлова появится 5-метровая ёлка, а возле Второго паркового озера - 4-метровая.

Кроме того, в парке Станкозавода будет украшена живая ель.

Ранее сообщалось, в парке "Швейцария" ёлку будут украшать уже на этой неделе. Также ели уже устанавливают на территории Нижегородского, Сормовского и Приокского районов. Всего в городе появится более 150 новогодних красавиц.

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые Новому году, начнутся в Нижнем Новгороде 10 декабря. Основной локацией новогодних активностей станет территория Нижегородской ярмарки, а также пл. Горького и ул. Б. Покровская.