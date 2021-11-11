Более 150 елей украсят к Новому году в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 150 елей украсят к Новому году в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, муниципалитет и собственники коммерческих помещений и зданий будут не только устанавливать искусственные ели, но и украшать живые новогодние деревья во дворах и скверах.

Первые символы праздника уже устанавливают в Нижегородском, Сормовском и Приокском районах. В парке "Швейцария" елку будут украшать уже на этой неделе.

Юрий Шалабаев также отметил, что самые большие ели традиционно будут установлены в местах, пользующихся большой популярностью у нижегородцев: площадь Горького, площадь Минина, площадь Маркина, парк Победы, Светлоярский парк, парк "дубки", парк Свердлова и на центральных площадях районов города.

Ранее сообщалось, что решение о том, где установят главную новогоднюю ель еще не принято.

Также напомним, что билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде.