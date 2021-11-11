Новогодняя столица России: праздничные мероприятия начнутся в Нижнем Новгороде 10 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Праздничные мероприятия, посвященные Новому году, начнутся в Нижнем Новгороде 10 декабря. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджету.

Он напомнил, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни.

"Это про Нижний, про изобретателей, про инженерную мысль, про сказку, как гномы куют снежинки, поэтому каждая из них уникальна", - пояснил Олег Беркович.

Министр рассказал, что праздничные мероприятия в городе запланированы таким образом, чтобы "поводы для радости были на протяжении всего декабря".

Так, 10 декабря запланировано проведение парада. Праздничное шествие начнется от стен Нижегородского кремля и завершится на площади Горького. В нем примут участие нижегородские актеры, а режиссером выступит Алексей Логачев из Нижегородского ТЮЗа. Эта сказочная история положит идейное начало празднествам во всех районах города.

К этому моменту улица Большая Покровская уже будет украшена новогодней иллюминацией, и в этот день она будет включена. Затем планируется поэтапно в разные дни включать иллюминацию на других городских территориях. Всего в Нижнем Новгороде будет установлено 1695 светящихся элементов, закупленных в этом и прошлом году, а также полученных в подарок от Москвы. Столица подарила городу украшений на 60 млн рублей. Кроме того, традиционно планируется световая проекция на Дмитриевскую башню Кремля.

Затем 24 декабря на ул. Большой Покровской откроется пять уличных театральных станций, где на постоянной основе будут работать нижегородские актеры.

Главной локацией празднования Нового года в этом году станет Нижегородская ярмарка. Там будет установлена новогодняя ёлка и с 24 декабря будет размещена резиденция Деда Мороза.

Кроме того, на территории ярмарки зальют каток, который будет работать до середины марта. Еще одним подарком от Москвы стала карусель, которую также установят в праздничной зоне. Рядом будет организована ярмарка с праздничными товарами и фудкорт.

В новогоднюю ночь, по словам министра, на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют.

Олег Беркович добавил, что правительство сейчас прорабатывает с муниципалитетом возможность бесплатной парковки в новогоднюю ночь.

Фестиваль "Горьковская ёлка" в этом году будет проводиться на пл. Горького. Площадь Минина перекрываться для транспорта не будет.

Со 2 по 9 января нижегородцы смогут увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес" с участием олимпийских чемпионов. Постановку покажут на стадионе "Труд" в Сормовском районе. Билеты на мероприятие можно будет приобрести за символическую плату.

Кроме того, анимационные программы и тематические зоны с арт-объектами будут организованы на центральных площадях районов и в крупных парках Нижнего Новгорода. Известно, что в пяти парках будет организовано бесплатное катание на хаски.

Министр добавил, что в честь Нового года нижегородские рестораторы подготовят специальное меню, как это было к 800-летию Нижнего Новгорода.

По словам Олега Берковича, совокупный бюджет празднования - 327 млн рублей, из которых 127 млн рублей будет направлено на событийную программу, 100 млн рублей - передается администрации Нижнего Новгорода для организации активностей в районах, а 100 млн рублей планируется потратить на украшение города.

Титул "Новогодней столицы" 9 января будет торжественно передан Новосибирску.